(ÖZEL) Atanamayan matematik öğretmeni, mesleğini pastalarına yansıtıyor

Bolu’da mezun olduktan sonra atanamayan matematik öğretmeni Melike Kubilay, hayal ettiği mesleğini KOSGEB yardımıyla açtığı butik pasta dükkanında yaptığı pastalarına yansıtıyor.

Bolu’da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Melike Kubilay (29), 1 yıl boyunca öğretmen olarak atanabilmek için KPSS sınavlarına hazırlandı. Zorlu sınav hazırlığı sürecinde boş zamanlarında evinde pasta yapan Kubilay, girdiği sınavın ardından atanamayınca öğretmenlik hayalinden vazgeçerek evinde hobi olarak yaptığı pasta işini ticarete dönüştürmeye karar verdi. Çevresinde gördüğü butik pastaları kendisinin de yapabileceğine inanan Kubilay, KOSGEB’e başvurarak girişimcilik kursuna katıldı. Girişimcilik kursunun yanı sıra Bolu ve İstanbul’da butik pasta kursuna da giden Kubilay, 2016 yılının Ocak ayında ‘Kremalı Dükkan’ adını verdiği iş yerini açtı.

Öğretmen olma hayali bırakıp pastacı oldu

Öğretmenlik hayalinden vazgeçerek pastacı olma serüvenini anlatan Kubilay, “Ortaokuldan itibaren hep matematik öğretmeni olmak istiyordum. Daha sonra formasyon aldıktan sonra KPSS için çalışmaya başladım ama çok zorlu bir süreç. Çoğu kişi de atanamıyor. Ben de atanamadım. O dönemde KPSS’ye çalışırken bu işle uğraşmaya başladım. Birkaç kişide de gördüm ve araştırmaya başladım. Ben bunu yapabilirim diye düşündüğümde KOSGEB’e gittim. 2016 yılının Ekim ayı gibi karar verdim. Ocak’ta da işbaşı yaptım. Buranın açılımı için İstanbul ve Bolu’da eğitimlere katıldım” dedi.