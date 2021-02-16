HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Ataşehir’de 30 yıllık tesbih ağacı park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

(Özel) Ataşehir’de 30 yıllık tesbih ağacı park halindeki otomobillerin üzerine devrildi

16.02.2021 09:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de rüzgar ve kar yağışının etkisiyle bir binanın bahçesinde bulunan 30 yıllık tesbih ağacı bahçede park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi.

Ataşehir’de rüzgar ve kar yağışının etkisiyle bir binanın bahçesinde bulunan 30 yıllık tesbih ağacı bahçede park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ağacın devrildiği anda otomobillerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Ataşehir’de İçerenköy Mahallesi Buket Sokak üzerinde meydana geldi. Bir binanın bahçesindeki 30 yıllık tespih ağacı, rüzgar ve kar yağışının etkisiyle bahçede park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Ağacın devrildiği anda otomobillerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede sokağa gelen ekipler otomobillerin üzerine düşen ağacı kaldırdı. Ağacın üzerine devrildiği otomobillerde hasar meydana geldi.
Ev sahibi Mehmet Ali İnce, “Devrilen ağaç tesbih ağacı, ben bunu 1990 yılında orman işletmeden alarak dikmiştim. Dikdiğimiz zaman oklava kadar inceydi, zamanla büyük kocaman ağaç oldu. Aşırı kar ve rüzgarın etkisiyle otomobillerin üzerine devrildi. Toprak karın etkisiyle yumuşayınca tatlıca yavaşça kendini bıraktı. Araçta kimse yoktu. Bununla geçmiş olsun” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi Yer: Tem otoyolu! Fotoğraflar bu gece çekildi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?Vakıfbank şikayet hattına nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur

MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Yer: İstanbul! Araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

Araçlar buzlanan yolda kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

Son Dakika: İzmir'de deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de korkutan deprem

Son Dakika: FETÖ'nün hücre evlerine operasyon! Gözaltılar var

Örgütün hücre evlerine operasyon! Gözaltılar var

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (Kar, İstanbul'u ne zaman terk edecek?)

Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Cinsel saldırı ile suçlanan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Cinsel saldırı ile suçlanan polis memuru hakkında flaş karar

Sadece Hatay'da yaşıyorlar: Nesli tükenme tehlikesindeki dağ ceylanları 7 gün 24 saat izleniyor

Sadece o ilde yaşıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.