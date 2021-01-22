HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Ataşehir’de 9 ay arayla ikinci soygun

(Özel) Ataşehir’de 9 ay arayla ikinci soygun

22.01.2021 12:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de bir işyeri 9 ay arayla ikinci kez soyuldu.

Ataşehir’de bir işyeri 9 ay arayla ikinci kez soyuldu. İşyerine gelen şahısların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, işletme sahibi Enis Karakuş, "Korona virüsle mi yoksa bunlarla mı uğraşacağız? Şaştık, kaldık" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.
Olay, geçtiğimiz aylarda Ataşehir’de bulunan bir işyerinde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk olarak geçtiğimiz Mart ayında soyulan dükkan, dün sabah saatlerinde ellerinde pompalı tüfek olan ve çok sayıda kişiden oluşan bir grup tarafından tekrar soyuldu. Yaşanan o hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, biri kadın olmak üzere toplamda beş kişinin dükkanın önüne ticari araçla geldikleri, kadının dışarıda gözcülük yaparken diğer dört kişinin dükkanın kapısını zorlayarak açtıktan sonra çaldıkları malzemeleri yanlarında getirdikleri çuvallara koydukları görülüyor.

Aynı adrese ikinci soygun
İşletme sahibi Enis Karakuş, "Dükkan ilk olarak Mart ayında soyuldu. Biz şahısları tespit ettik ve yakalandılar. 13 yıl hapis cezası aldılar. Sonrasında dün gece sabaha karşı dükkanım elinde pompalı silah olan şahıslar tarafından yeniden soyuldu. Benim şu anki zararım 120 ile 150 bin arasında. Zaten korona virüs var. Canımızla mı uğraşacağız yoksa bunlarla mı nasıl yapacağız bilmiyorum. Burası saat 6.00 gibi açılıyor. Eğer bizle karşılaşsaydı, bizi delik deşik edip gidecekti. Malımızdan olduk bir de canımızdan olacaktık" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi! Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!
Vk hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Vk hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Denizli'deki dehşette yeni gelişme: Babaannesine kurşun yağdıran torun tutuklandı

Bir ili dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi! AK Partili Muş duyurdu

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

Uzman erbaş alım tarihleri 2021... 5 bin uzman erbaş alımı başvuru formu! Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

5 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan 'yargı reformu' açıklaması

AK Parti'den flaş yargı reformu açıklaması

Ameliyatta unutulan cam kırığı yüzünden gözünü kaybetti

Akılalmaz ihmalkarlık! Bir gözünü kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.