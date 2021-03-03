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  4. (Özel) Ataşehir’de güpegündüz dolandırıcılığa çıkan kadınların pişkin tavırları pes dedirtti

(Özel) Ataşehir’de güpegündüz dolandırıcılığa çıkan kadınların pişkin tavırları pes dedirtti

03.03.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de araç sürücülerinin önünü keserek hastaneye getirdikleri babalarını eve götürmek için yol paralarının olmadığını belirtip, yardım isteyen kadınlar gazeteciler tarafından görüntülendiklerini fark edince el hareketi yaparak tepki gösterdi.Ataşehir’de, trafiğin yoğun olduğu saat aralığında işlek noktalarda bulunan 3’ü kadın 1’i yaşlı erkek olmak üzere 4 kişinin oynadığı oyun pes dedirtti.

Ataşehir’de araç sürücülerinin önünü keserek hastaneye getirdikleri babalarını eve götürmek için yol paralarının olmadığını belirtip, yardım isteyen kadınlar gazeteciler tarafından görüntülendiklerini fark edince el hareketi yaparak tepki gösterdi.
Ataşehir’de, trafiğin yoğun olduğu saat aralığında işlek noktalarda bulunan 3’ü kadın 1’i yaşlı erkek olmak üzere 4 kişinin oynadığı oyun pes dedirtti. Kadın şahıslar, hastaneye getirdikleri babalarını geri eve götürmek için yol paralarının olmadığını söyleyerek araç sürücülerinin önünü kesip, para talep etti. Kadınlar cadde üzerinde araçları durdururken, babaları olduğunu iddia ettikleri yaşlı şahıs ise elindeki bastonuyla yol kenarında onları bekledi.

Gazetecilere el hareketi yaparak tepki gösterdiler
Araçların önünü keserek para istedikleri anların gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden kadınlar pişkin tavırlar sergiledi. Görüntülenmemek için cadde üzerinde yer değiştirmeye başlayan kadınlar yüzlerini de kapatmayı ihmal etmedi.
Öte yandan, para toplayan kadınlar kendilerini görüntüleyen gazetecilere el hareketi yaparak tepki gösterdikten sonra babaları olduğunu iddia ettikleri bastonla gezen şahsı da alarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

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