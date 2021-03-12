(Özel)- Ataşehir’de satırlı saldırgan bu kez de otel basıp çalışanlara saldırdı

Ataşehir’de, kardeşleriyle ortak olarak kirasını aldığı bir otele satırla baskın yapan şahıs, bu seferde otele gelerek çalışanları darp ederek tehditler savurdu. Olay sonrası konuşan otel personeli Kemal Ş., "Adam otele gelip darp ediyor, gasp ediyor, işletmeye çöküyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Yaşanan o korku dolu dakikalar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir’de bulunan bir otelde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Suat Ç. isimli şahıs kardeşleriyle ortak olarak paylaştığı otel binasına ait kiranın sadece kendisine verilmesi gerektiğini öne sürerek geçtiğimiz haftalarda otel girişine gelip elindeki satırla tehditler savurmuştu.

Satırlı saldırgan Suat Ç. dün akşam saatlerinde yeniden otomobiliyle otelin önüne gelerek bu sefer de çalışanları darp etmeye çalıştı. Otelin kapısını hakaretler ederek personele zorla açtıran Suat Ç. Otel personeli olan bir kişiyi ise asansöre götürüp darp etmeye çalıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.