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(Özel) Ataşehir’de satırlı saldırganın otel bastığı anlar kamerada

04.03.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de mülkünü bir otel sahibine kiraya veren mal sahibi, “kira paylaşımı anlaşmazlığı” nedeniyle oteli satırla basarak dehşet saçtı.

Ataşehir’de mülkünü bir otel sahibine kiraya veren mal sahibi, “kira paylaşımı anlaşmazlığı” nedeniyle oteli satırla basarak dehşet saçtı. Otel sahibinin, kirayı diğer mal sahibi hissedarlara paylaştırmak yerine sadece kendisine vermesini isteyen şahıs, otelin güvenlik kamerasını fark edince silahını aracına geri bırakarak satırı eline aldı. Saldırgan şahıs, satır ile otele girerek lobideki masayı ve merdivenlerdeki korkulukları art arda vurarak parçaladı. Saldırgan şahsın oteli satır ile bastığı anlar güvelik kamerasına yansıdı.
Olay, Ataşehir’de bulunan bir otelde dün saat 21.15 sıralarında yaşandı. Bir bina sahibi olan ve binasını otel sahibine kiraya veren Suat Ç. isimli şahıs, iddiaya göre binanın sahibi olan diğer hissedarların kiradan pay almamasını ve tüm kirayı sadece kendisi almak isteyerek otel sahibi ile tartışma yaşadı. İddiaya göre yaklaşık 1 ay kadar önce otelin deposuna girerek duvarları kıran Suat Ç. bu sefer satır ile oteli basarak adeta dehşet saçtı. Akşam saatlerinde otelin önüne otomobiliyle gelen ve iddiaya göre alkollü olan şahıs, otele girerek burada bir süre tehditler savurdu ve küfürler etti. Daha sonra aracına giderek silahını alan şahıs, otelin girişindeki güvenlik kamerasını fark edip silahını geri koyarak satırı eline aldı. Otelde bulunan görevliler ve otelde konaklayanlar satırlı şahıs nedeniyle korku yaşadı. Şahıs, otelin lobisinde bulunan masaya satır ile art arda vurarak parçaladı, ardından lobideki aynayı da satır ile kırdı. Hızını alamayan şahıs daha sonra otelin merdivenlerinde bulunan korkulukları da satırla vurarak ezdi. Şahıs daha sonra olay yerinden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otelin yakınında polis tarafından yakalanan saldırgan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Otel sahibi olan şirketin avukatı Asena Aksoy Baycan, “Şahısla hukuk davamız devam ediyor. Ancak hukuk davasının konusunda bizi yıldırmak için sürekli böyle saldırılar düzenliyor. Yaklaşık bir ay önce de aynı şey oldu. Bir ay önce de depomuzun duvarlarını kırdı. Şimdi aynı şekilde hem silahla hem de kesici aletlerle buraya gelip hem müşterileri hem resepsiyondaki çalışanları tehdit etti. Müvekkilimi sürekli tehdit ediyor zaten. Can güvenliği yok yani kendisinin. Satırla geliyor, bu kapıyı kırarak içeri giriyor. Yukarıdaki müşteriler gürültüye iniyor. Burayı sürekli satırla vurup kırıyor. Hem müdürü tehdit ediyor, “burası ona toprak olacak ailesine veda etsin” diyor. Sonra çıkıp dışarıdaki pirinç levhalara zarar veriyor. Hem müşterilere de saldırıyor hem de çalışanlarımıza saldırıyor. Sebebi, buranın mal sahibi kendisi. Ancak tek başına değil hissedarları var ve hissedarlarına kira vermemizi istemiyor, sadece kendisine kira vermemizi istiyor” dedi.
Otelde konaklayan saldırgan şahsın sesini duyup otel lobisine inen İbadet Aliyev, “Yukarıda kendi odamda oturuyordum. Aşağıdan sesler duyunca indim. Adam satırla resepsiyona saldırdı. Resepsiyonun etrafını parçalamıştı. Merdivendeki korkulukları da ezdi. Sonra arabaya gitti silahı çıkardı. Silahı çıkarınca ben kameraya baktım. O benim kameraya baktığımı fark edince silahı hemen arabaya koydu. Bana doğru geldi, saldırmaya başladı. Ben kapıyı kapattım. Kapatınca kapıya vurdu. “Aç bir şeyler söyleyeceğim” deyince kapıyı açtım. Açtım kapıyı, adam geldi resepsiyona masaya vurdu, küfür etti” diye konuştu.

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