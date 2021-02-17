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(Özel) Ataşehir’deki yangında patlama anı kamerada

17.02.2021 14:05 | Son Güncelleme:
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Ataşehir’de itfaiye ekipleri bir evde çıkan yangına dışarıdan hortumla müdahale etmeye çalıştığı esnada patlama meydana geldi.

Ataşehir’de itfaiye ekipleri bir evde çıkan yangına dışarıdan hortumla müdahale etmeye çalıştığı esnada patlama meydana geldi. Patlama anı kameraya yansırken panik yaşayan vatandaşların kaçtığı görüldü.
Olay, Ataşehir Veysel Karani Mahallesi 3034 Sokak’ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye henüz belirlenmeyen bir nedenle tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri dışarıdan yangına müdahale etmeye çalıştığı esnada iddiaya göre evin içerisinde bulunan tüp nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamayla yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Görüntülerde vatandaşların korkuyla kaçtığı görüldü Öte yandan evde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen vatandaşların tedavisi ayakta gerçekleştirildi.

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