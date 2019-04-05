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(ÖZEL) ATATÜRK HAVALİMANI'NA VEDA EDEN UÇAKLAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 18:43 | Son Güncelleme

  Haber: Enver ALAS - Kamera: Onur MERİÇ - İSTANBUL / KAMERA Bu gece yarısından itibaren ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'da tarifeli seferlerini tamamlayan uçaklar, veda uçuşlarına başladı.

Haber: Enver ALAS - Kamera: Onur MERİÇ - İSTANBUL / KAMERA

Bu gece yarısından itibaren ticari uçuşlara kapatılacak olan Atatürk Havalimanı'da tarifeli seferlerini tamamlayan uçaklar, veda uçuşlarına başladı. 23 uçak Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na intikal uçuşunu tamamladı. İstanbul kalkışlı tarifeli seferleri yapan bazı uçaklar da dönüşte Atatürk yerine İstanbul Havalimanı'na inecek. Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafiğindeki son hareketlilik Demirören Haber Ajansı tarafından özel olarak görüntülendi.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan 'büyük taşınma', bir yandan karadan bir yandan da havadan devam ediyor. Şu ana kadar 23 uçak Atatürk Havalimanı'ndan boş olarak kalkarak, yeni yuvasına 'intikal uçuşu' yaptı. Bunun yanı sıra 86 yıldır Türk sivil havacılığına hizmet veren Atatürk Havalimanı'nda son günün toplam iniş kalkış sayısı 803. Bu uçuşların büyük bir kısmı tamamlandı. İstanbul kalkışlı Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuşlarını yapan uçaklar dönüş seferlerinde İstanbul Havalimanı'na inecek.

Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş ise sadece 8 saat sonra, İstanbul-Singapur seferiyle olacak. Bu uçuş ile birlikte Atatürk Havalimanı ticari uçuşlara kapanacak.

Son gününde Atatürk Havalimanı'nda kalkışlar 35/17 olarak adlandırılan Florya-Sefaköy yönündeki pistten gerçekleşirken, inişler ise 05-23 No'lu Florya Ataköy pistinden yapıldı. Veda uçuşları DHA kameralarına yansıdı.

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Atatürk Havalimanı'na veda eden uçaklarAtatürk Havalimanı'na veda eden uçaklar
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