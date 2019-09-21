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(Özel) Atla gelen terapi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 09:51 | Son Güncelleme

Türkiye Jokey Kulübü’nün özel çocukların terapisinde kullandığı atlar Balıkesir’in Bandırma ilçesine geldi.

Türkiye Jokey Kulübü’nün özel çocukların terapisinde kullandığı atlar Balıkesir’in Bandırma ilçesine geldi. "Zeytin" ve "Bulut" çocukların adeta sevgilisi oldu.
Türkiye Jokey Kulübü’nün Bursa’da bulunan Atla Terapi Merkezi’ndeki ’Zeytin’ ve ’Bulut’ isimli iki kısrak, Bandırma General Balcı Çamlığı ve Yaşam Alanı’nda çocuklarla buluştu. Özel çocuklar ilk kez ata binmenin heyecanını yaşadı.
Fizyoterapist Emine Kırmızı, Pony Club etkinliği ile ilgili İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Kırmızı, "Atla Terapi Merkezi Türkiye Jokey Kulübü’nün bir sosyal sorumluluk projesi. 2015 yılından bu yana Atla Terapi Merkezi ile, 2014 yılından bu yana da Pony Club etkinlikleri sayesinde atlarla çocukları bir araya getiriyoruz. Gayemiz çocukların sosyalleşmesini sağlamak. Aynı zamanda Türkiye’nin dört bir yanında çocuklarla atları bir araya getirerek onların mutlu olmasını sağlıyoruz" dedi.
Merkezde yan yürüyücü olarak görev yapan Murat Can Yılmaz ise, kısrak olarak bilinen atların yarış atı sınıfına girmediğini ve insanlara karşı daha sakin ve daha ılımlı bir at cinsi olduğunu ifade ederek, "Atlarımızın isimleri Zeytin ve Bulut. Bu atlarımız normalde terapi maksatlı kullanılıyor. Bu şekilde sosyal sorumluluk projelerinde de serbest biniş olarak kullanıyoruz. Uysaldır, ikisi de kısrak. Hiçbir problem yaşamıyoruz ve çocuklarla eğlenceli saatler geçiriyoruz. Genel olarak çiftliklerde yetişiyorlar. TJK’ya ait haralarda seyisler aracılığı ile beslenmeleri olur. Sould yem tarzında beslenme şekilleri var ama mineral ve vitaminlerle de destekleyici olarak kullanılıyor. Biz terapilerde genelde kısrak ya da orta yaşlı atlar kullanmayı tercih ediyoruz. Tabii bu zaman zaman aygır da oluyor ama bizim için önemli olan atın tamamen uysal olması. Çünkü özel çocuklarla çalışıyoruz ve bunların iletişimini iyi sağlamamız lazım" dedi.

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi

(Özel) Atla gelen terapi
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