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(Özel) Atletizm antrenörü 2,5 metre derinliğindeki kuyudan yavru kediyi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 13:21 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta atletizm antrenörü olarak görev yapan 33 yaşındaki Özgür Duman, 2,5 metre derinliğindeki kuyuya düşerek soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi kurtardı.Zonguldak’ın Fener semtinde bulunan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumundaki kapalı tribünleri sağlamlaştırmak için yapılan kuyuya yavru kedi düştü.

Zonguldak’ta atletizm antrenörü olarak görev yapan 33 yaşındaki Özgür Duman, 2,5 metre derinliğindeki kuyuya düşerek soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi kurtardı.
Zonguldak’ın Fener semtinde bulunan Karaelmas Kemal Köksal Stadyumundaki kapalı tribünleri sağlamlaştırmak için yapılan kuyuya yavru kedi düştü. 2,5 metre derinliğindeki kuyudan çıkmayı başaramayan kedinin sesini stadyumda antrenman yaptıran atletizm antrenörü Özgür Duman duydu. Hemen kedinin yardımına koşan Duman, halat yardımıyla kuyuya inerek yavru kediyi kurtardı. Ardından soğuktan donmak üzere olan yavru kediye yemek veren Duman, kediyi sahiplenerek evine götürdü. Atletizm antrenörü Özgür Duman’ın bu anlamlı hareketi mesai arkadaşları ve sporcular tarafından büyük alkış aldı.
Atletizm antrenörü Özgür Duman, ’’Çocuklarla antrenman esnasında yavru kedi sesi geldiğini fark ettim. Kapalı tribünlerin oraya gittiğimizde 2,5 metrelik kuyuya yavru kedi düştüğünü gördük. Şu an kurtardık onu. Bayağı dar bir bölümdü. Artık onu bırakmayacağız onu sahiplendik’’ dedi.

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