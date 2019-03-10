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(Özel) ATM dolandırıcıları lokma hayrında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 11:42 | Son Güncelleme

Balıkesir’de 3 ATM dolandırıcısı, lokma hayrı sırasında yakalandı.Balıkesir ve ilçelerinde ATM’lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek çok sayıda vatandaşın banka ve kredi kartını kopyalayan şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi.

Balıkesir’de 3 ATM dolandırıcısı, lokma hayrı sırasında yakalandı.
Balıkesir ve ilçelerinde ATM’lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek çok sayıda vatandaşın banka ve kredi kartını kopyalayan şebeke, düzenlenen operasyonla çökertildi. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden ATM’lere kart kopyalama cihazı yerleştirerek vatandaşların paralarını dolandıran kişilerin M.A., F.T. ve F.A. olduğunu tespit etti. Bir ATM cihazındaki kopyalama cihazını söktükten sonra Devlet Hastanesi önünde yapılan lokma hayrına katılan zanlılar, düzenlenen operasyonla lokma sırasına giren polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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