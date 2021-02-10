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  4. (Özel) Avcılar’daki feci kaza güvenlik kamerasında

(Özel) Avcılar’daki feci kaza güvenlik kamerasında

10.02.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da virajı alamayan bir araç takla attıktan sonra yol kenarındaki çim alana çıktı.

Avcılar’da virajı alamayan bir araç takla attıktan sonra yol kenarındaki çim alana çıktı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedilirken sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza, dün Tahtakale Mahallesi Ispartakule mevkiinde meydana geldi. Viraja hızlı giren Ford Focus marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki kaldırma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yol kenarındaki çim alana çıktı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan anları görgü tanığı bir vatandaş anlatarak, “ Araç aşağıdan geldi takla attı. Ölü yaralı yok” dedi.

Burnu bile kanamadı
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın hızla gelerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasındaki 2 kez takla atarak çim alana çıkması yer aldı. Görüntülerin devamında ise sürücünün kazanın hemen ardından burnu bile kanamadan araçta çıkması yer aldı.

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