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(Özel) Avcılar’da 8 ailenin yaşadığı yıkılmaya yüz tutan bina tehlike saçıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

17 Ağustos 1999 yılında en çok yıkımın olduğu ilçelerden Avcılar’da yıkılmaya yüz tutmuş ve çatlakların olduğu bina, içerisinde yaşayan yabancı uyruklu çocuklu aileler ve çevresindeki vatandaşlar için tehlike saçıyor.Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanı bir kez daha deprem ve eski binaların gerçeğini gün yüzüne çıkardı.

(Özel) Avcılar’da 8 ailenin yaşadığı yıkılmaya yüz tutan bina tehlike saçıyor

17 Ağustos 1999 yılında en çok yıkımın olduğu ilçelerden Avcılar’da yıkılmaya yüz tutmuş ve çatlakların olduğu bina, içerisinde yaşayan yabancı uyruklu çocuklu aileler ve çevresindeki vatandaşlar için tehlike saçıyor.
Kartal’da çöken Yeşilyurt Apartmanı bir kez daha deprem ve eski binaların gerçeğini gün yüzüne çıkardı. Avcılar’da bir cadde üzerinde bulunan çökme riskindeki 3 ve 4 katlı binalar tehlike saçıyor. Sıvası düşmüş ve kolanlarının büyük kısmı tahribata uğradığı binaların 1999 Ağustos’un da yaşanan deprem öncesinden bu yana bu halde olduğu yine aynı depremde hasara uğradığı ileri sürüldü. İçerisinde çocuklu ailelerinde yaşadığı bina kaldırımdan geçen insanlara da tehlike oluşturuyor. Yine çevredeki vatandaşların iddiasına göre binanın sahibi içeride yaşayan yabancı uyruklu ailelerden yüksek miktarda kiralar alarak gelir sağlıyor. Vatandaşlar Kartal’da yaşanan benzer bir olayın yenilenmemesi için yetkililerin konuya el atmasını istiyor.
Tehlike saçan binanın yakınında ikamet eden yönetmen Murat Uygur ise, binanın bir an önce yıkılmadığı takdirde faciaya yol olabileceğini söyleyerek, “Daha önce Zeytinburnu’nda bir sürü insan öldü bir hafta önce Kartal’da bir sürü insanımız öldü. Avcılar’da 1999 depreminde kırmızı boya ile yıkılması gerektiğini belirtmek için çarpı konulmuş bu bina hala yıkılmadı. Deprem zamanı vardı bu bina. En önce yıkılması gereken bina diye o zaman kırmızı çarpı koymuşlardı. Şu anda 8 aile oturuyor burada. Gördüğünüz şu katta ise çocuklu aile oturuyor. İnsanların ölmesi mi gerekiyor. Bir facia mı olması gerekiyor. Kiraya veriyim para kazanayım diye insanların ölmesi mi gerekiyor. Belediye biz telefon açıyoruz ama telefonla da muhatap bulamıyorsun. Burası Avcılar’ın en lüks yeri. Bu bina bekler mi böyle. Beklemez. İnsanların ölmesi gerekiyor mu? Para için mi bu yapılıyor” dedi.

(Özel) Avcılar’da 8 ailenin yaşadığı yıkılmaya yüz tutan bina tehlike saçıyor

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