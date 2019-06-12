(Özel) AVCILAR'DA BİNADA YAPILAN HAŞERE İLAÇLAMASINDA 6 KİŞİ ZEHİRLENDİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bulunan bir binada haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından bina sakinlerinden 6 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılanlar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Merkez Camii Sokak'ta bulunan Ferah Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katında bulunan haşerelere karşı ilaçlama yapıldı. İlaçlamanın ardından binanın giriş katından yoğun duman çıktığını görenler yangın çıktığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangın olmadığını belirledi. Ardından binanın değişik katlarında fenalaşanlar olduğu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sevk edilen ekipler nefes almakta zorlanan ve bazılarında kusma görülen 6 kişiyi hemen yakındaki özel hastaneye götürdü. Burada oksijen verilen ve ayakta tedavi edilen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gazdan etkilenenler, ne olduğunu anlamadıklarını, evin tuvalet ve lavabolarından yoğun bir koku hissettiklerini, ardından fenalaştıklarını söyledi. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

