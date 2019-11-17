HABER

(Özel) Avcılar’da depremde minaresi yıkılan cami akıbetini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 09:26 | Son Güncelleme

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, akıbetini bekliyor.26 Eylül günü Silivri’de Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5.8’lik deprem Avcılar’da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nde hasara neden olmuş, caminin iki minaresinden biri yıkılmıştı.

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8’lik depremde minaresi yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii, akıbetini bekliyor.
26 Eylül günü Silivri’de Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 5.8’lik deprem Avcılar’da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nde hasara neden olmuş, caminin iki minaresinden biri yıkılmıştı. Yaşanan olay sonrası cami ibadete kapatılmış, ayakta duran diğer minare de ekipler tarafından kontrollü olarak kesilerek vinç yardımı ile indirilmişti. Caminin geri kalan gövdesinden ekipler tarafından karot örneği alındığı öğrenildi. Alınan örnekle caminin sağlamlığının test edileceği ve test sonucunun ardından caminin akıbetinin belli olacağı bilgisine ulaşıldı.
Karot örneklerinin önümüzdeki hafta belli olması beklenirken, metrobüs güzergahında bulunan cami minaresiz hali ile ilginç bir görüntü oluşturuyor. Minaresiz ayakta duran caminin ilginç görüntüsü havadan da drone ile görüntülendi.

PARTNERBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndüBütün gece telefonla oynayan adamın hayatı kabusa döndü
Uzungöl kış turizminde umduğunu bulamıyorUzungöl kış turizminde umduğunu bulamıyor
Tam Bağımsızlık Tesis Çalıştırma Yetki Belgesi Türkiye’de sadece bu kayak merkezine verildiTam Bağımsızlık Tesis Çalıştırma Yetki Belgesi Türkiye’de sadece bu kayak merkezine verildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Sosyal medya bunu konuşuyor! Hayranı kalçasına dokununca...

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Rumlardan ilk tepki!

Rumlardan ilk tepki!

Şenol Güneş fena patladı! ''Ben korkağın tekiyim zaten!''

Şenol Güneş fena patladı! ''Ben korkağın tekiyim zaten!''

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

Karaköy'deki görüntüler çok konuşulmuştu! Karar verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara 'bayrak' tepkisi!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Çorum'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Başkent Kabil'de savcılara saldırı!

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığı yapıyorlardı! DEAŞ'lı 4 kardeşe şok operasyon!

İstanbul'da yangın paniği! Vatandaşlar korku dolu gözlerle izledi!

Korku dolu gözlerle izlediler! Ekipleri alarma geçiren yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.