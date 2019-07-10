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(ÖZEL) Avcılar’da E-5’de takla atan otomobil kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 12:46 | Son Güncelleme

Avcılar’da D-100 karayolunda bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola uçarak ters döndü.

(ÖZEL) Avcılar’da E-5’de takla atan otomobil kamerada

Avcılar’da D-100 karayolunda bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yola uçarak ters döndü. Kazadan sonra sürücü araçtan çıkarak olay yerinden kaçarken olay güvenlik kamerasını böyle yansıdı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Avcılar’dan Beylikdüzü istikametinde giderken gerçekleşti. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bariyeri aştıktan sonra hızla yön tabelasına çarpıp yan yola ters döndü. Kazanın ardından aracın içindeki sürücü olayı görüp gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Daha sonra sürücü aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüye ulaşamadı. Sürücünün bulunması yönünde çalışmalar devam ediyor.

Kaza anı kamerada
Avcılar-Beylikdüzü istikametinden saat 20.30 sıralarında gerçekleşen kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücüsünün henüz tespit edilemeyen otomobil, bariyeri aştıktan sonra hızla yön tabelasına çarpıp yan yola ters döndüğü görülüyor. Vatandaşların kaza sonrası yaşadığı panik ve araca doğru koşmaları ise böyle yansıdı.

(ÖZEL) Avcılar’da E-5’de takla atan otomobil kamerada

(ÖZEL) Avcılar’da E-5’de takla atan otomobil kamerada

(ÖZEL) Avcılar’da E-5’de takla atan otomobil kamerada

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