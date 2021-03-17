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  4. (Özel) Avcılar’da feci kaza, araba çarpan kadının havaya savrulması kamerada

(Özel) Avcılar’da feci kaza, araba çarpan kadının havaya savrulması kamerada

17.03.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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(Özel) Avcılar’da feci kaza, araba çarpan kadının havaya savrulması kamerada

Avcılar’da işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadına son sürat gelen araba çarptı.

Avcılar’da işe gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kadına son sürat gelen araba çarptı. Ağır yaralanan kadının, hava takla atıp yere düşme anı ise anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Avcılar’da meydana geldi. Semra Akgül isimli 45 yaşındaki kadın sabah işe gitmek için kendisini bekleyen araca doğru yürüdü. Bu sırada son sürat gelen 34 VY 5414 plakalı araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan kadın aracın ön camına çarpıp yere düştü. Kadının ayakkabısı da ayağından fırlarken çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kadın ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polis sürücüyü gözaltına aldı. Kadının hastanede tedavisi devam ediyor.
Olay anını gören vatandaş, “ Kadın servis bekliyordu karşıdan karşıya geçerken hızla gelen araba kadına vurdu. Cama düştü kadın oradan da yere düştü” dedi.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Akgül’ün kendisini bekleyen araca doğru giderken hızla gelen arabanın çarpması ve havaya fırlatması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının yere düşme ve çevresindekilerin yardıma yetişmesi yer alıyor.

(Özel) Avcılar’da feci kaza, araba çarpan kadının havaya savrulması kamerada

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