HABER

(Özel) Avcılar’da feci olay

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Avcılar’da 22 yaşındaki alkollü sürücü, yolda arkadaşlarıyla evine yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu.

(Özel) Avcılar’da feci olay

Avcılar’da 22 yaşındaki alkollü sürücü, yolda arkadaşlarıyla evine yürüyen 15 yaşındaki kuzenine çarparak ölümüne neden oldu. Yaşanan olay sonrası her iki aile de yıkılırken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre olay, 29 Ağustos günü Avcılar’da yaşandı. Nazar Gül (15), 3 arkadaşı ile birlikte evine yürümek üzere yola çıktı. Bu sırada arkadan aracıyla gelen kuzeni L.G. (22) hızla gençlerin yanından geçmeye çalıştı. Bir anda aracın sesini duyan gençler yolun kenarına çıkarken, Nazar Gül ise panikle aracın olduğu yöne doğru atladı. L.G.’nin kullandığı araç lise öğrencisi Nazar’a çarparak metrelerce havaya savurdu. Ağır yaralanan genç kız olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaşanan olay sonrası L.G. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Firüzköy Karakoluna götürülerek ifade verdi. 81 promil alkollü olduğu öğrenilen L.G., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden genç kız, Esenyurt Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.
Öte yandan yaşanan olay ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Özel) Avcılar’da feci olay

(Özel) Avcılar’da feci olay

(Özel) Avcılar’da feci olay

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
Çanakkale’de 48 mülteci yakalandıÇanakkale’de 48 mülteci yakalandı
‘Umut’ yolculukları lastik botta son buldu‘Umut’ yolculukları lastik botta son buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Kadıköy'de nefes kesen maç!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

6 kişiye 40 saat sonunda ulaşıldı!

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

Dereye uçan araçta can pazarı! Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.