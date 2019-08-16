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(Özel) Avcılar’da kaldırıma çıkan araç park halindeki otomobile çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 10:13 | Son Güncelleme

Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırma çıkarak park halindeki araca çarptı.

Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırma çıkarak park halindeki araca çarptı. Kaldırım üzerinde park halinde bulunan otomobilin çarpmanın etkisiyle bir yayanın üzerine devrildiği kaza anı kameralara yansıdı.
Kaza, İstanbul Avcılar yan yolda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bulunan bankadan para çekmek için duran 34 DM 6761 plakalı otomobile kontrolden çıkan 16 ACC 780 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle, park halindeki otomobil devrilerek bir yayanın üzerine düştü. Otomobilin altında sıkışan yayayı kurtarmak için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri sıkışan vatandaşı otomobilin altından kurtararak 112 acil servis ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaş ambulansla Avcılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı kameralara yansıdı
Öte yandan, park halindeki aracın çarpmanın etkisiyle yayanın üzerine devrildiği kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin bankanın önünde park halindeki araca çaptığı, park halindeki aracın ise önündeki yayanın üzerine devrildiği görülüyor.

“Siyah arabanın önünde olan kişi altında kaldı”
Kazanın ardından sıkışan vatandaşı otomobilin altından çıkaran vatandaşlardan Yunus Meriç, “Siyah arabanın altında bir kişinin olduğunu gördük. Biz de arabayı kaldırdık. Ambulans geldi arabanın altından yaralı olan kişiyi aldı. Siyah arabanın burada park halinde olduğu gözüküyor. Arkadan gelen 16 plakalı araç ona vuruyor. Siyah arabanın önünde olan kişi de altında kaldı” dedi.

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