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  4. (ÖZEL) Avcılar’da korona virüs tanısı konulan şeker hastası evinde ölü bulundu

(ÖZEL) Avcılar’da korona virüs tanısı konulan şeker hastası evinde ölü bulundu

02.04.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da 50 yaşındaki korona virüs tanısı konulan ve evde yalnız olan şeker hastası adam hayatını kaybetti.Olay, dün Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi.

Avcılar’da 50 yaşındaki korona virüs tanısı konulan ve evde yalnız olan şeker hastası adam hayatını kaybetti.
Olay, dün Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 gün önce korona virüs tanısı konulan 50 yaşındaki şeker hastası adamdan yakınları haber alamayınca polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler çilingir yardımıyla evin kapısını açarak içeriye girdi. Adamın hayatını kaybettiği anlaşılınca olay yerindeki yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Adamın cenazesi morga kaldırıldı.

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