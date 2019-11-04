HABER

(ÖZEL) AVCILAR'DA MARKETÇİYİ OYALAYAN ŞÜPHELİLER KASADAKİ PARALARI BÖYLE ÇALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 11:31 | Son Güncelleme

Avcılar'da Suriye uyruklu iki kişiden biri marketçiyi gazete alma bahanesiyle dışarı çıkarırken, diğeri kasadan para ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Haber-Kamera: Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar'da Suriye uyruklu iki kişiden biri marketçiyi gazete alma bahanesiyle dışarı çıkarırken, diğeri kasadan para ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın bir gün sonra farkına varan marketçi, güvenlik kamerası kayıtlarını seyrettiğinde kendini oyalayan şüphelinin cep telefonuyla konuşarak içerideki arkadaşını yönlendirdiğinin farkına vardı.

Olay geçen Perşembe günü saat 14.50 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Denizköşkler Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Markete gelen Suriye uyruklu iki kişiden biri market sahibini oyalarken diğeri marketin içinde kaldı. Şüpheli gazete alma bahanesiyle marketçiyi dışarı çıkarırken, telefonla aradığı içerideki arkadaşına direktif verdi. Marketçi telefonda Arapça konuşan kişiyi anlamazken, diğer şüpheli kasadan 5 bin 100 TL parayı ve cep telefonunu çalarak uzaklaştı. Marketçi Selman Kartal, cuma günü kızının cep telefonunu vermek için kasaya baktığında telefonu bulamadı. Telefonu ararlarken, toptancıya para vermek için kasayı da açtığında parayı da bulamayınca, güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Hırsızlık olayının farkına varan Selman Kartal olayı polis ekiplerine haber verdi. Polis kayıplara karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

"ANNESİYLE KONUŞUYOR GİBİ YAPARAK DİĞER ARKADAŞINI İÇERİYE YÖNLENDİRMİŞ"

Selman Kartal hırsızlık olayıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Suriyeli iki kişi içeriye girdi. Bir tanesi et suyu alıp 1 TL ödedi, diğeri 5 dondurma, 3 gazete aldı ve tekrar gazete alacağını söyleyerek beni dışarıya çağırdı. Ben gazete fiyatı söylerken annesiyle konuşuyor gibi yaparak diğer arkadaşını içeriye yönlendirmiş. Ben diğerinin dükkana girişini görmedim, aynı yılan gibi süzülerek kasadan parayı almış. Biri beni gazete ve dondurmayla oyalarken diğeri kasadan 5 bin 100 TL net parayı ve cep telefonunu çalmışlar. Olay perşembe günü oldu biz cuma günü fark ettik. Toptancıya para vermek için kasayı açtığımda paranın olmadığını fark ettim, güvenlik kamerasına baktığımızda bu olay ortaya çıktı."

GÜVENLİK KAMERASI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise iki hırsız markete önce ayrı ayrı geliyorlar. Ardından üzerinde kırmızı polar bulunan hırsız market sahibi Selman Kartal'ı dışarıya çağırıyor. Beyaz kıyafetli hırsız ise içeride başka müşteride olduğundan başarılı olamıyor. Selman Kartal'ı oyalayan hırsız tekrar dışarıya çağırıyor. Bu sırada dükkandan çıkmış olan hırsız tekrar geri gelerek kasadan 5 bin 100 TL parayı ve cep telefonunu alıyor. Şüpheli sonra hızla marketten çıkıyor, arkasından da Kartal'ı oyalayan arkadaşı marketten ayrılıyor."

PARTNEROrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpekOrmandaki gizemli yaratık kasaba halkına korku salıyor! Yarı insan yarı köpek
Tunceli'de 4 mevsim rafting keyfiTunceli'de 4 mevsim rafting keyfi
Bursa’da Türk kültürü gecesiBursa’da Türk kültürü gecesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ davalarında kritik kararlar

FETÖ davalarında kritik kararlar

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

Gri listede aranan Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Çiğdem Şenyiğit İstanbul'da yakalandı

Son dakika! Savcı Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a ceza, Mehmet Altan'a beraat istedi

Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan için beraat talebi

İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? (Su kesintisi kaç saat sürecek?)

İstanbul'da 20 saatlik su kesintisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.