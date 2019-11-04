(ÖZEL) AVCILAR'DA MARKETÇİYİ OYALAYAN ŞÜPHELİLER KASADAKİ PARALARI BÖYLE ÇALDI

Haber-Kamera: Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar'da Suriye uyruklu iki kişiden biri marketçiyi gazete alma bahanesiyle dışarı çıkarırken, diğeri kasadan para ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın bir gün sonra farkına varan marketçi, güvenlik kamerası kayıtlarını seyrettiğinde kendini oyalayan şüphelinin cep telefonuyla konuşarak içerideki arkadaşını yönlendirdiğinin farkına vardı.

Olay geçen Perşembe günü saat 14.50 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Denizköşkler Caddesi'ndeki markette meydana geldi. Markete gelen Suriye uyruklu iki kişiden biri market sahibini oyalarken diğeri marketin içinde kaldı. Şüpheli gazete alma bahanesiyle marketçiyi dışarı çıkarırken, telefonla aradığı içerideki arkadaşına direktif verdi. Marketçi telefonda Arapça konuşan kişiyi anlamazken, diğer şüpheli kasadan 5 bin 100 TL parayı ve cep telefonunu çalarak uzaklaştı. Marketçi Selman Kartal, cuma günü kızının cep telefonunu vermek için kasaya baktığında telefonu bulamadı. Telefonu ararlarken, toptancıya para vermek için kasayı da açtığında parayı da bulamayınca, güvenlik kamera kayıtlarına baktı. Hırsızlık olayının farkına varan Selman Kartal olayı polis ekiplerine haber verdi. Polis kayıplara karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.