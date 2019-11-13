(Özel) Avcılar’da motosikletin minibüse çarptığı anlar kamerada

E-5 kara yolu Avcılar mevkisinde bir minibüs sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu kaza meydana geldi. Motosikletlinin minibüse çarptığı kaza kask kamerasına yansıdı.

Olay, E-5 kara yolu Avcılar mevkisinde geçtiğimiz ay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir minibüs sürücücüsü bir anda direksiyonu kırarak şerit değiştirdi. Bu sırada seyir halindeki motosiklet sürücüsü durmayı başaramadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza kask kamerasına yansıdı.

