HABER

(Özel) Avcılar’da motosikletin minibüse çarptığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 09:06 | Son Güncelleme

E-5 kara yolu Avcılar mevkisinde bir minibüs sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu kaza meydana geldi.

E-5 kara yolu Avcılar mevkisinde bir minibüs sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu kaza meydana geldi. Motosikletlinin minibüse çarptığı kaza kask kamerasına yansıdı.
Olay, E-5 kara yolu Avcılar mevkisinde geçtiğimiz ay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir minibüs sürücücüsü bir anda direksiyonu kırarak şerit değiştirdi. Bu sırada seyir halindeki motosiklet sürücüsü durmayı başaramadı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı kaza kask kamerasına yansıdı.

PARTNER Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti
Edirne'de 69 kaçak göçmen yakalandıEdirne'de 69 kaçak göçmen yakalandı
(Özel) Arnavutköy’de sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı(Özel) Arnavutköy’de sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta zorunlu olarak başlıyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! 1 Aralık'ta zorunlu olarak başlıyor

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir babanın en zor anı... Gözyaşlarına boğuldu

Bir babanın en zor anı... Gözyaşlarına boğuldu

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

4 belediyeye kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu

Silahlı saldırıdan cezaevine girdi, tahliye olduğu gün silahla vuruldu

Başkent’te alevlerin arasında kalan kadın balkondan atladı: 1 yaralı

Alevlerden kurtulmak için balkondan atladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.