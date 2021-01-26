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(Özel) Avcılar’da sabah saatlerinde hareketli dakikalar

26.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
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Avcılar’da 18 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsız, kaldırım taşıyla bir çanta dükkanının camını kırıp bilgisayar kasası çaldı.

Avcılar’da 18 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsız, kaldırım taşıyla bir çanta dükkanının camını kırıp bilgisayar kasası çaldı. Kırdığı camdan geri kaçan hırsız, o sırada oradan geçen polisler tarafından kısa süreli kovalamaca ile kıskıvrak yakalanırken, yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, sabah saatlerinde Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan bir çantacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsız İ.A.B. (27) gözüne kestirdiği çanta dükkanının camını kaldırım taşı ile kırarak içeri girdi. İçeriden bilgisayar kasasını çalıp kaçmaya çalışan şüpheli o sırada devriye atan polis ekibi ile karşılaştı. Polis ekipleri elinde kasa ile kaçan şüpheliyi kısa süreli kovalamaca sonucu yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken iş yeri sahipleri şikayetçi oldu.
Konuyla ilgili konuşan iş yeri sahibi Mehmet Alan, " Bir hırsız gelmiş taş alıp buradan camı kırmış. Kamera görüntüleri de mevcut. Tam bilgisayar kasası alıp çıkarken polis burada enseliyor. Fazla bir kaybımız yok ama camın kırılması yine 600 - 700 liraya mal oluyor. Böyle bir durum başımıza geldi. Bizim de hapishanede imalatımız var denetimli serbestlikle çıkmış" dedi.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında
Yaşanan hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin camı kaldırım taşı ile kırıp içeri girmesi ve kasayı alıp çıkması görülüyor. Görüntülerin devamında ise hırsızı gören polislerin peşinden koşması yer alıyor.

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