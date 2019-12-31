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  4. (Özel) AVM’deki telefon hırsızlığı kamerada

(Özel) AVM’deki telefon hırsızlığı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:55 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer’de bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasına müşteri kılığında giren üç kişiden ikisi mağaza görevlilerini oyalarken, biri ise yılbaşı öncesi yoğunluğu fırsat bilerek stantta duran telefonu çaldı.

İstanbul Sarıyer’de bir alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasına müşteri kılığında giren üç kişiden ikisi mağaza görevlilerini oyalarken, biri ise yılbaşı öncesi yoğunluğu fırsat bilerek stantta duran telefonu çaldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
İstanbul Sarıyer’deki bir alışveriş merkezine müşteri kılığında gelen üç kişiden ikisi mağaza çalışanlarını oyalarken, biri ise yılbaşı öncesi yoğunluğu fırsat bilerek stantta duran cep telefonunu çaldı. Kalabalık dolayısıyla hırsızlık olayını fark etmeyen mağaza çalışanları, ertesi gün yaptıkları sayım sonrası telefonun çalındığını fark etti. Daha sonra mağaza çalışanları iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan incelemelerde mağazaya gelen üç kişiden ikisinin kendilerini oyaladığını ve birinin cep telefonunu çaldığını fark eden çalışanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

“Hırsızların biran önce bulunmasını istiyorum”
Hırsızların biran önce bulunmasını istediğini ifade eden mağaza çalışanı Okan Damar, “Mağazamızın çok kalabalık olduğu bir zamanda üç kişi dükkana geliyor. İçlerinden biri ben kasadayken kulaklık alacağını belirterek beni çağırıyor. Bende onunla ilgilenmek için kasayı bırakıp gidiyorum. Bu kişi de diğer arkadaşına uyarı yapıyor. Diğeri de kasa arkasından telefonu alıp gidiyor. Üçü de şapkalı, kişiler. Sistem halinde yapılmış bir hırsızlık. Biz telefonun çalındığını bir gün sonra fark ettik. Sonra polise gittik ve şikayetçi olduk. Hırsızların biran önce yakalanmasını istiyoruz. Bizim bir ayda kazandığımız parayı bunlar bir günde kazanabiliyorlar. Hırsızların bulunmasını istiyoruz. Bu masraf çalışan arkadaşların maaşlarından kesilecek” diye konuştu.

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