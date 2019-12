(Özel) Avrupa’da en yüksek kadın cinayeti oranı Romanya’da

2019’da en az 130 kadın cinayeti

Fransa, 2019 yılında en fazla kadın cinayetinin yaşandığı ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı. Ülkede 2019 yılında Kasım sonu hükümet verilerine göre en az 130 kadın cinayeti işlendi. En son 23 Kasım’da eşi tarafından öldürülüp ormana atılan kadının cinayeti ile sarsılan Fransa’da geçtiğimiz yıllara göre kadın cinayetlerinin arttığı öğrenildi.

Fransa’da her 3 günde 1 kadın cinayeti

Fransa’da kadın cinayetlerinin artışı ve 2019 yılının ağır bilançosu vatandaşların tepkisini çekti. 2018 yılında 121 olan sayının 2019’da yıl sonu olmadan 130’u bulması ülkede çapında yürüyüşlere sebep oldu. Hükümetin kadın cinayetlerine karşı adımlar atmasını isteyen kadın hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları, yıl içerisinde on binlerce kişinin katıldığı bi çok yürüyüş düzenledi. Tepkilere cevaben hükümet yeni bir kadına şiddet telefon hattı oluştururken, ilk günlerinden itibaren verimsiz olmakla eleştirilen telefon hattı, "kadınları dinlemekle yetindiği" sebebi ile yetersiz görüldü.

Her 3 günde 1 kadın cinayetinin işlendiği Fransa’da kurbanların yüzde 22.4’ünün 30-39 yaş, yüzde 17.2’sinin 40-49 yaş, yüzde 15.5’inin 20-29 yaş aralığında olduğu belirlendi.