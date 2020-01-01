(Özel) Avusturyalı gurbetçi BAUN’da zayıfladı

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaklaşık bir yıldır obezite hastaları için uygulanan tüp mide ameliyatlarında elde edilen başarılar yurt dışında da kabul görmeye başladı. Avusturya’da yaşayan 20 yaşındaki gurbetçi Hasan Özcan, fazla kilolarından kurtulmak için Balıkesir Üniversitesi’ni seçerek başarılı bir ameliyat geçirdi.

Tüp mide ameliyatı öncesinde 20 yaşında olmasına rağmen 134 kiloya ulaşan Avusturyalı gurbetçi Hasan Özcan, zayıflamak için Balıkesir Üniversitesi Hastanesi’ni tercih etti. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Op. Dr. Ferhat Çay’ı zayıflamak için tercih eden Hasan Özcan’ın ameliyatıyla Tıp Fakültesi hastanesi sağlık turizminin de önünü açmış oldu.

Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Çay: “En son hastamız Avusturya’dan geldi”

Balıkesir Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği’nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Çay, 20 yaşındaki Hasan Özcan’ın ameliyatıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Obezite hastalığı Türkiye’de olduğu kadar dünyada da çok yaygı görülen bir sıkıntıdır. Dünyada şu anda 2 milyona yakın obez hasta bulunmaktadır. Obezite birçok hastalık ve kanserin nedenini oluşturur. Obezite hastalığı için Türkiye’nin dört bir yanından hastalarımız gelip tedavi olmaktaydı, en son hastamız yurt dışından Avusturya’dan gelerek bizi tercih etti. Ameliyatını yaptık. Ameliyatımız 35 dakika sürdü. Halk arasında tüp mide ameliyatı denen operasyonu gerçekleştirdik. Hastamızın bu sayede yaşam kalitesi artacak, fazla kilolarından kurtulacak, sağlıklı bir yaşantıya erişecek. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Türkiye için sağlık turizmi açısından bir merkez olmaya devam etmektedir. Hastanemiz bundan sonra hedeflerini genişletip Türkiye ve dünya için sağlık turizmi açısından çekim noktası olmaya devam edecektir. Bizlere bu imkanı verdiği için başta Balıkesir Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. İlter Kuş ve Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Engin Ulusal Hocamıza teşekkür ederiz. Her zaman desteklerini bize sunmaktalar ve arkamızda bulunmaktadırlar” diye konuştu.