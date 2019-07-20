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(özel) Ay çekirdeği üreticisi sırtını güneşe döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 10:05 | Son Güncelleme

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çekirdeğini doldurma aşamasına gelen ay çiçeğinden memnun olduklarını ve verimli bir harman sezonu beklediklerini söyledi.

(özel) Ay çekirdeği üreticisi sırtını güneşe döndü

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çekirdeğini doldurma aşamasına gelen ay çiçeğinden memnun olduklarını ve verimli bir harman sezonu beklediklerini söyledi. Çin’den ithal edilerek yerli ürünün fiyatını düşüren ay çekirdeğine de değinen Buluşan, milli üretime sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.
Türkiye’de çerezlik ay çekirdeği üretiminin önemli bir kısmının karşılandığı Eskişehir’de yaz mevsiminde görülen yağışlar, ay çekirdeği üreticisinin kalite ve rekolte beklentisini yükseltti. Ancak, ürünün gidişatından umutlu olan çiftçiler, zirai girdi fiyatları ve Çin’den ithal edilen ay çekirdeğinden yana dertli. Maliyetler ve rekabeti artıran ithal ay çekirdeği ile sıkıntılı bir süreçten geçen üreticiler, üretim konusunda yardım bekliyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, verimli bir yıl geçirmeyi umduklarını belirterek maliyetlerin üzerinde satış yapmak istediklerini söyledi. Başkan Buluşan, "Bölgemizde geçtiğimiz yıllara nazaran ay çiçek ekimi artmakta. Bu sene üreticimizden aldığımız bilgilere ve gördüklerimize göre şu anda ay çiçeği çekirdeğini doldurmak üzere. Verimi, görüntüsü, gidişatı güzel daha verimli olacağını düşünüyoruz. Bizim için önemli olan verimi ve fiyatı. Son yıllarda zirai girdilerin misliyle artması nedeniyle üreticimiz artık arayış içerisinde. Bu nedenle ay çiçeğine sahip çıkmamız gerekir. Üreticinin beklediği fiyat her şeyden önce para kazanmak, maliyetlerin üzerinde fiyat almak. Çünkü maliyetler çok yüksek. Geçen yıl ki fiyatın üstüne çıkılması gerekiyor. Çünkü geçen yılki zirai girdi fiyatları aynı yerinde durmuyor" diye konuştu.

"Dış ülkenin bir ürününü almak ülkendeki üretimi bitirmek demektir"
Çin’den ithal edilen ay çekirdeği hakkında konuşan Başkan Buluşan, "Dış ülkenin bir ürününü almak ülkendeki üretimi bitirmek demektir. Burada bizim üreticimiz şu anda ne ekeyim diye düşünüyor. Ay çiçeği ve mısırda çare ararken dışarıdan almak. Satıcılar için ucuz olabilir, hükümet içinde politika olabilir ama sen üreticini düşünmeden bu çekirdeği getirirsen diğer ürünlere döner. Geçtiğimiz dönemde soğanda yaşadığımız sıkıntı bir örnektir. Ne olursa olsun kendi üretimimize sahip çıkmalıyız, kendi üreticimizin maliyetini karşılamalıyız. Biz üretici olarak tarlada halk için halka hizmet ediyoruz. Bu nedenle alnımızın terini kazanmamız ikinci planda kalıyor. Üretmek zorundayız, ürettiğimizi çoğaltmalıyız. Demek ki ay çiçeği yetersiz ki dışarıdan getiriliyor. Bunu ucuza satma düşüncesi olursa ülkemizi kalkındıramayız" dedi.
Son olarak üreticiye para vererek değil üretim aşamasında destek olunması gerektiğini vurgulayan Başkan Buluşan, şunları söyledi:
"Üreticimizin şu anda 100 dönüm ay çiçeği ekiyorsa, 200, 300, 400 dönüm ay çiçeği ekme kapasitesi var. Buradaki sorun üretici maliyeti yüksek bir ürüne girmek istemiyor. Ay çiçeği geçtiğimiz yıllarda üreticimizin elinde kaldı. Küçük bir üretim değil 365 günde 1 defa alınıyor. Çekirdek kilogram basmaz, hafif ve üretimi çok zordur. Desteklendiği takdirde destek demek de üreticiye havadan para vermek değildir. Bizim üretim yapma aşamamızda bize destek olmak demektir. Üreticimizin bu üretimi gönüllükle yapması lazım, ya ben bunu satamazsam düşüncesiyle değil."

(özel) Ay çekirdeği üreticisi sırtını güneşe döndü

(özel) Ay çekirdeği üreticisi sırtını güneşe döndü

(özel) Ay çekirdeği üreticisi sırtını güneşe döndü

(özel) Ay çekirdeği üreticisi sırtını güneşe döndü

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