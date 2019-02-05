(Özel) Ayağı kırılan işçiyi arkadaşları omuzlarında taşıdı

Kağıthane’de bulunan bir şantiyede iş kazası geçirerek ayağını kıran bir işçi, arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı. İşçilerin göstermiş olduğu yardımlaşma ruhu kameralara yansıdı.

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi’nde bulunan şantiyede dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, şantiyede çalışan bir işçi çalışmalar sırasında yere düşerek ayağını kırdı. Büyük acı yaşayan işçi çalışma arkadaşlarından yardım istedi. Bunu gören arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı işçi arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı. Arkadaşları tarafından ambulansa taşınan işçi, sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşçilerin ayağı kırılan arkadaşlarına yardım ederek omuzlarında taşıdığı anlar kameralara yansıdı.



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