(Özel) - Ayakkabı hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada

Kağıthane’de ayakkabı hırsızları mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Binaya girerek onlarca ayakkabıyı çalan hırsızın rahat tavırları güvenlik kameralarına yansırken, apartman sakinleri kapılarının önüne kadar gelen tehlikeden dolayı son derece tedirgin olduklarını söyledi. Olay, dün sabah saat 05.50 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi Denizmen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde binaya giren bir şahıs tüm katları tek tek dolaşarak kapı önlerine bırakılan ayakkabıları alıp kayıplara karıştı. Sabahleyin işe gitmek için dışarı çıkan apartman sakinleri ise gece kapılarının önüne bıraktıkları ayakkabıları yerinde görmeyince neye uğradığını şaşırdı. Durumu ilk olarak bir mobil uygulama üzerinde oluşturdukları bina üyeleri arasındaki sohbet grubunda birbirleriyle paylaşan apartman sakinleri, binadaki birçok kişinin ayakkabısının çalındığını fark etti. Bunun üzerine binanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyen apartman sakinleri, gördükleri karşısında hayretler içerisinde kaldı. Bir hırsızın onlarca ayakkabıyı çalıp ellerini kollarını sallayarak binadan ayrıldığı gören vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden polise bildirdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Hırsızlar sokaktaki tüm binalara tek tek girmiş

Polisin yaptığı inceleme sonucunda, aynı saatlerde sokaktaki diğer binalarda da benzer hırsızlık olaylarının yaşandığı, şüphelilerin aynı sokakta bulunan birçok apartmana girerek vatandaşların ayakkabılarını çaldığı öğrenildi.

“Kapımızın önüne kadar rahatça gelmeleri çok korkutucu”

Kapısının önüne bıraktığı 4 çift ayakkabısı çalınan Melek Alptekin, “Sabah uyandığımızda ayakkabılarımızın kapının önünde olmadığını fark ettik. Apartmanın güvenlik kameralarına baktık ve saat 05.00 sıralarında apartmana elinde çanta olan birinin girdiğini gördük. O kişi daha sonra çantayı yere bırakıyor ve evlerin önünde ne var ne yok toplayıp götürüyor. Ayakkabı çok önemli değil ama kapımızın önüne kadar gelmeleri, buraya kadar yaklaşmaları gerçekten çok korkutucu. Haliyle bu sabah hem üzüldük hem de korktuk. Eşimin, çocuklarımın, benim, kullandığımız yeni ayakkabılarımızdı. Sağlık olsun ama böyle bir olay olmasaydı daha iyiydi” ifadelerini kullandı.

“İyi ayakkabıları seçmiş, kötülerini bırakmış”

Apartmanda yaşayan bir başka sakin Musa Ardışen ise, “Alt komşumuz gece saat 01.00 - 01.30 arası eve gelmiş, sabah erkenden çıkacağı zaman bir bakıyor ki ayakkabılar ortada yok. Sonra apartman grubuna “Benim ayakkabılarım ortada yok, sizde durum nedir?” yazdı. Öğrendik ki hırsız bütün daireleri dolaşmış. Öğle saatlerinde kameralara baktık ve hırsızın çok rahat bir şekilde asansöre bindiğini, en üst kattan başlayıp iyi ayakkabıları seçerek aşağıya kadar indiğini, girişe geldiğinde de ayakkabıları ayıklayıp, poşete koyduğunu gördük. Hırsız, yan binaları dolaşa dolaşa yukarıdaki sokağa kadar çıkmış. Hırsızlar fazla gelmesin buralara, biz Rizeliyiz, burada öyle insanları barındırmayız” şeklinde konuştu.