(Özel) Ayaklarını kaybetti, ama azmini kaybetmedi

Bursa’da geçen yıl talihsiz kaza sonucu iki ayağını kaybeden profesyonel bisikletçi Barış Asa, azmi ile herkese örnek oluyor.

6 ay gibi kısa bir sürede kendini toparlayan bisikletçi, bu yıl Uluslararası Bisiklet Birliği’nin Polonya’da düzenleneceği Granfondo Dünya Şampiyonası’nda paralimpik branşına katılmak için antrenmanlara başladı. Hafta sonu gerçekleşen bisiklet turuna katılan ve yer yer zorlu parkurda yaklaşık 55 kilometre pedal çeviren Asa, 24 Şubat’ta Antalya’da düzenlenecek Akra Grandfondo bisiklet yarışmanın ardından Uluslararası Bisiklet Birliği’nin Yunanistan Kos Adası’nda düzenleyeceği yarışmaya katılacak.

Asa, "Pazar günü dışarıda ilk antrenmanımı yaptım,çok heyecan vericiydi. Hiç kaza olmamış gibi eski duygularımı yaşadım. Arkadaşlarımla beraberdim, sağ olsunlar onlar beni yalnız bırakmadı. Eski performansım olmasa da çok motive oldum. Önümüzde güzel bir yarış var. Antalya’da 61 kilometrelik bir etap. Daha iyi hazırlanmamız için zamanız var. Buna hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız inşallah" dedi.

Asa, “Biz yarışma tutkumuzu canlı tutmak için yurt dışındaki yarışlara önem vermek zorunda kalıyoruz. Çok yakında Yunanistan’da yapılacak yarışmada belli bir yüzdeye girebilirsek Polonya’daki Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı elde edeceğiz. Bu tarz organizasyonları ülkemizden de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.