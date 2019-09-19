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(Özel) Aydos Kalesi’nde yüzlerce öğrencinin kitap okuduğu anlar havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:21 | Son Güncelleme

Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri Projesi kapsamında, tarihi Aydos Kalesi’nde okuma etkinliği düzenlendi.

Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri Projesi kapsamında, tarihi Aydos Kalesi’nde okuma etkinliği düzenlendi. Yüzlerce öğrencinin bir araya gelerek tarihi Aydos Kalesi’ndeki kitap okuma etkinliği havadan görüntülendi.
Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri Projesi kapsamında öğrencilerin katılımıyla Aydos Kalesi’nde “Meydan Okumaları” adı altında kitap okundu. Kalede kurulan masalarda kitap okuyan öğrencilere Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çağlar da eşlik etti. Kitaplarını okuyan öğrenciler ise havadan görüntülendi. Tarihin içinde öğrencilerin kitap okuduğu anlar güzel görüntüler oluşturdu. Gerçekleşen etkinlik öncesinde Sultanbeyli Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mehmet Mazak Aydos Kalesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

“Medeniyetimizin Işığını Daha Üst Noktalara Taşımak Ancak ve Ancak Okumakla Mümkündür”
Kitap okuma etkinliğine katılarak öğrencilerle kitap okuyan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Bilgi hikmetle, irfanla donatıldıkça anlam kazanır. Doğuştan gelen yetenek pek tabi ki önemlidir ama bu yeteneği anlam kazanan bilgi ve maneviyatla harmanladığınız müddetçe o yeteneğin bir şey ifade ettiğini söyleyebiliriz. Kitabın dünyası da ancak insanlığa yeni pencereler açtıkça, o pencerelerden giren insanları geçmişle bağdaştırıp yeteneği doğru yöne sevk ettikçe bir değer kazanır. İnsanlığın mirası bu şekilde değer kazanan kitabın sayfalarında büyür, gelişir ve yarınlara taşınır. Kültüre, sanata ve zengin bir kitap külliyatına hâkim olan toplumlar aynı zamanda teknolojiyi de üreten toplumlardır. Çünkü kültür ve sanatı benimseyen toplumların bilimsel çalışmalarda başarısız olma gibi bir durumu olamaz. Kitabı, kültürü ve sanatı ötekileştiren toplumların başarılı olması, yeniden tarih sahnesinde yer alması mümkün değildir. Medeniyetimizin ışığını daha üst noktalara taşımak ancak ve ancak okumakla mümkündür" şeklinde konuştu.
1000 yıllık medeniyetimizin en önemli hazinesinin kültür bakiyesi olduğunu kaydeden Başkan Keskin, “Biliyorum ki kitap okuma oranında, akademik eserler üretme noktasında ve bilimde istediğimiz seviyede değiliz. Eskiye göre çok daha iyiyiz ama güçlü Türkiye’ye yakışan seviye bu olmamalı diye düşünüyorum. Biz de burada değerli hocamız rahmetli Prof. Dr. Halil İnalcık’ın ’İstanbul’un Fethi’nin başladığı yer’ dediği Aydos Kalesi’nde bu etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
İlçe Kaymakamı Metin Kubilay da yaptığı konuşmada projenin Sultanbeyli’ye kazandırdıklarına değinerek, emek veren herkese teşekkür etti.
Aydos Kalesi’nde kitap okuyan öğrenciler çok mutlu olduklarını dile getirerek tarihi bir kale kitap okuma imkanı sağlayan belediyeye teşekkür etti.

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