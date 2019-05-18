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(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:54 | Son Güncelleme

Aydos Ormanı, piknikçilerin attığı çöpler nedeniyle çöplüğe döndü.

Aydos Ormanı, piknikçilerin attığı çöpler nedeniyle çöplüğe döndü. Harekete geçen belediye ekipleri ormanı temizledi.
Aydos Ormanı’nda, piknikçilerin arkalarında bıraktığı çöpler bölgede kirliliğe yol açtı. Aydos Ormanları’nı düzenli olarak denetleyen Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çöp yığınlarını temizledi. Hafta sonu piknikçilerin bıraktıkları çöpleri toplayan Belediye ekipleri vatandaşların doğaya daha duyarlı olmasını dile getirdi.
Ormanlık alanı temizleyen Kartal Belediyesi Temizlik İşleri’den sorumlu amir Ümit Gürkaya, “Haftasonu piknik yapılıyor sonrasında çöpler bırakılıyor. Biz burada rutin olarak pazartesi, Salı günleri rutin temizliğimizi yapıyoruz. Biz buraları temizliyoruz ama pikniğe gelen vatandaşlardan ricamız çöplerini düzenli bir şekilde toplansınlar, bir araya koysunlar biz de toplayalım. Burada emek veriyoruz uğraşıyoruz. Peşinden bir iki gün sonra yine aynı duruma geliyor. Tabi bunlar üzücü. Vatandaşımızdan bu konuda biraz daha duyarlılık bekliyoruz” dedi.

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi

(Özel) Aydos Ormanı’nı piknikçiler çöplüğe çevirdi
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