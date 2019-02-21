(Özel) Ayvacık depremini 6 gün önceden bilen deprem araştırmacısından yeni deprem uyarısı

Önceki hafta Çanakkale Ayvacık’ta meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremi tahmin ederek sosyal medyadan paylaşan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, yeni depremler hakkında uyarılarda bulundu. Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi üzerinden çalışmalarını paylaşan ve sosyal medyada yaklaşık 80 bin kişi tarafından takip edilen Yakut, yeni tahminleri konusunda İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Depremleri önceden verileri baz alarak ön görebildiğini kaydeden Yakut, yakın süreçte Türkiye’de karasal alanda bir deprem beklemediğini ancak, Midilli açıklarında bir depremin yaşanabileceğini iddia etti. İstanbul’da yaşanacağı öne sürülen Büyük Marmara Depremi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yakut, İstanbul için beklenen deprem öncesinde Muş ve Bingöl bölgelerinde büyük bir deprem olabileceğini iddia etti.

“Midilli, yani Babakale açıklarında 6.10 büyük bir depremi ilerleyen süreçte yaşayabiliriz” Ege Bölgesi’ndeki fay hatlarında bu yıl boyunca hareketliliklerin olacağını kaydeden Yakut, “Elimizde bulunan birçok parametrik bulgu ve kıyı bölgelerindeki hesaplamaların verilerine göre birçok depremi baz alarak görebiliyoruz. 2017 yılında yaşanan 6.6’lık Bodrum depreminden sonra Ege’deki depremleri ve en son 14 Şubat gecesi yapmış olduğum paylaşımda Yunanistan’ın güneyinde bir depremin geleceğini ve akabinde beklediğim 4.9 büyüklüğündeki depremi önceden tahmin ettim. Daha sonra da Ayvacık açıklarına, özellikle kuzey bölgelerine dikkat etmemiz gerektiğini belirtmiştim ve bunu sosyal medya hesabımda paylaşmıştım. 6 gün sonra da beklediğim Ayvacık depremi geldi. Bundan sonrası için konuşmak gerekirse Ege Bölgesi bu sene bir hayli hareketli geçecek. Çünkü aklımızda 2 soru var. Bu depremden sonra kırılmalar güney yönünde mi, kuzey yönünde mi ilerleyecek? Kırılmalara bakarsak bundan sonra karasal olarak büyük bir deprem beklemiyorum, ancak altını çizmekte yarar var. Midilli, yani Babakale açıklarında 6.10 büyük bir depremi ilerleyen süreçte yaşayabiliriz” dedi.

“Bingöl Karlıova, Muş Varto kısmında büyük bir deprem yaşayabiliriz”

Büyük Marmara Depremi’nin yakın bir tarihte olabileceğini belirten Yakut, beklenen deprem öncesinde Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir deprem olacağı tezini savunduğunu söyleyerek, “Bundan sonra Ege ve Marmara bölgeleri için dikkatli olmak gerekir. Büyük Marmara depremi ile ilgili ortaya atılan iyi, kötü; doğru, yanlış birçok haber var. Hep spekülatif iddialar. Marmara depremi olacak mı diye sorarsanız. Bu deprem er ya da geç olacak. 2030-2050 tarihlerine ya da büyüklüğüne takılmadan bunu değerlendirirsek Marmara depremi yakın. Artık iyiden iye hazırlanmamız lazım. Yakın derken, hemen yarın olacak diye bir algı da oluşmasın. Benim en büyük tezimdir, Marmara depreminden önce doğuda bir deprem bekliyorum. Doğu kırılmadan, batı kırılmaz diyorum. Doğu Anadolu’da Bingöl Karlıova, Muş Varto kısmında büyük bir deprem yaşayabiliriz. Oraya bakmak lazım” diye konuştu.

“İnsanların depreme karşı daha önceden bilinçli olması beni rahatlatıyor”

Deprem yaşayan biri olarak, insanların önceden hazırlıklı olması için depremlere dair öngörülerde bulunduğunu belirten Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, “Dikkatli olmak lazım. Sadece bu bölgelerde değil, Türkiye’nin her bölgesinde, 4,5,6,7 büyüklüğünde deprem olmaya müsait yerler var. Bu yüzden şehirleşme planının, yaşam alanlarının somut şekilde elden geçirilmesi lazım. İnsanları korkutarak değil, bilinçlendirerek bu işi yaparsak ve deprem öngörülerini baz alarak insanları uyarırsak bizim için can ve mal kaybı daha az seviyeye indirmiş olacağız. Ben bu işi depremi yaşadığım için yapıyorum. Bunun acısını bilen bir Gölcüklü olarak yapıyorum. Çıkarım yok, bu işi yararı olması için yapıyorum. İyi dönüşler var. Kurumlarda ilgileniyor bu paylaşımlarımla. Onlarla da bir araya geliyoruz. İnsanların depreme karşı daha önceden bilinçli olması beni rahatlatıyor ve insanların kafasındaki birçok soru işaretini silmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.