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(Özel) Azerbaycanlı genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek için bisikletle yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Azerbaycanlı genç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için bisikletle yola çıktı.Azerbaycan’ın Zagatala kentinde yaşayan İzeddin Abdullayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için Azerbaycan’dan bisikletle yola çıktı.

Azerbaycanlı genç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için bisikletle yola çıktı.
Azerbaycan’ın Zagatala kentinde yaşayan İzeddin Abdullayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için Azerbaycan’dan bisikletle yola çıktı. Uzun yıllardan sonra kendi hayalini gerçekleştirmek için yaşadığı “Yolayrıc” köyünden yola çıkan İzeddin Abdullayev, Ankara’ya doğru hareket etti. Yaklaşık 16-17 günde 1600 km kat ederek Ankara’ya varmayı planlayan İzeddin’in en büyük hayali ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek.
Oğlunun ondan hayır duasını istediğini belirten Annesi Humay Abdullayeva,”Bana gelerek hayır duamı istedi. Dedi ki, ‘Anne ben yola çıkıyorum.’ Allah’tan oğlumun sağ salim gidip gelmesini istiyorum. Benim başka arzum yok. İnşallah Erdoğan’la görüşerek hayallerine kavuşur” diye konuştu.
Azerbaycan’ın Zagatala kentinden Ankara’ya gitmek için yola çıktığını vurgulayan İzeddin Abdullayev,”Yolum uzun ama yolun uzaklığı beni niyetimden vazgeçirmiyor. Recep Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorum. Bu, benim uzun yıllardan beri olan hayalim. Bin 600 km yolu 16-17 güne kat etmeyi düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek hayalim inşallah gerçekleşir. İnşallah Allah’ın yardımıyla onunla görüşürüm. Benim gibi Erdoğan’ı seven ve tanışmak isteyen yüz binlerce Azerbaycanlı genç var. Bütün bu genç insanların adına oraya gidiyorum. Hayalimin peşinden gittiğim için çok sevinçliyim. Bin 600 km yolu Türkleri, Türkiye’yi, Türkiye cumhurbaşkanını sevmeseydim gitmezdim. Türk kardeşlerimize, Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgim nedeniyle bin 600 km’lik yol benim gözümde küçük kalıyor. Benim kalbimde Erdoğan’ın yeri çok büyük. Bu kadar yolu gitmeği göze alıyorsam sevgimin ne kadar büyük olduğu da belli oluyor. İnşallah onun elini sıkmak, görmek, kucaklamak bana nasip olur” dedi.
Ailesinin hayır duasını alan genç yaşadığı köyden bisikletle Ankara’ya doğru yola çıktı.

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