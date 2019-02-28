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(Özel) Azmin zaferi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası sonrası 2 ayağını da kaybeden İnegöllü profesyonel bisikletçi Barış Asa, Antalya’da düzenlen yarışta ikinci oldu.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği trafik kazası sonrası 2 ayağını da kaybeden İnegöllü profesyonel bisikletçi Barış Asa, Antalya’da düzenlen yarışta ikinci oldu. Asa Nisan ayında Yunanistan’da yapılacak olan yarışmada için hazırlıkları sürdürürken, hedefinin Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yol kenarında bisikletinin patlayan lastiğini değiştirmek isteyen Barış Asa´ya otomobil çarptı. Kaza sonucunda iki ayağını kaybeden sporcu her şeye rağmen çok sevdiği bisikletten ve sporlardan vazgeçmedi.
24 Şubat’ta Antalya´da yapılan 61 kilometre etaplı bisiklet yarışmasına katılan Barış Asa burada ikincilik elde etti. İki ayağı olmamasına rağmen çok sayıda rakibine fark atan Asa, yarısı iki saattin altında tamamlama başarısını gösterip turnuvada ikinci oldu. Yaşadığı korkunç kazanın ardından yarış koşabilmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten genç sporcu, "61 kilometrelik bir etaptı, antrenmansız olmandan dolayı biraz zorlandım fakat 2 saatin altında bir dereceyle bitirim ikinci oldum o yüzden çok mutluyum" dedi.
21 Nisan’da Yunanistan’ın Kos Adası’nda Uluslararası Bisiklet Birliği’nin düzenlediği ve dünya çapında bisikletçilerin katılacağı yarışmada Türkiye’yi temsil edeceğini anlatan Asa, "Bu yarışmada yüzde 25’lik dereceye girdiğim takdirde Eylül ayında Polonya da yapılacak olan dünya şampiyonasına girme hakkı elde edeceğim. Bu yarışmalar için antrenmanları mı yapıyorum, diyetime ve beslenmeye dikkat ediyorum. Evde bir bisikletim var onunla çalışmalarımı sürdürüyorum. Bu yarışmalar öncesi bir tane Marmaris’te yarışmamız olacak. O da hazırlık sürecinde bizim için bir adım olacak" dedi

Engelleriniz için gücenmeyin
Toplum genelinde engelli çok vatandaşın bulunduğunu fakat buna gücenmenin hiç bir faydasının olmadığını belirten başarılı sporcu, "Ben üzülmek yerine pozitif düşünmeyi tercih ettim. Çalışmaya devam ettim, işime geri döndüm, yarışmalara katılmaya başladım. Kaza sonrası engelli duruma düşen vatandaşlarımızdan morallerini yüksek tutup bir an önce yaşama dönmelerini tavsiye ediyorum" dedi. Asa, hedefinin olimpiyatlar olduğunu belirterek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hem de engelli arkadaşlarımıza örnek olmak istiyorum. Her şeyi yapabileceğimizi sağlıklı bir insandan bir eksiğimizin olmadığını herkese göstermek istiyorum" diye konuştu.

(Özel) Azmin zaferi

(Özel) Azmin zaferi

(Özel) Azmin zaferi

(Özel) Azmin zaferi

(Özel) Azmin zaferi

(Özel) Azmin zaferi

(Özel) Azmin zaferi

(Özel) Azmin zaferi

(Özel) Azmin zaferi

(Özel) Azmin zaferi

(Özel) Azmin zaferi

(Özel) Azmin zaferi

(Özel) Azmin zaferi
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