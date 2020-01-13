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  4. (Özel) Baba yadigarı 1996 model aracını off-road cipine çevirdi, görenler şaşkına döndü

(Özel) Baba yadigarı 1996 model aracını off-road cipine çevirdi, görenler şaşkına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:49 | Son Güncelleme

Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model ‘Kartal’ marka aracını 4x4 cipe çevirdi.

Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model ‘Kartal’ marka aracını 4x4 cipe çevirdi. Taşçı, adeta arazi aracına çevirdiği ve Yadigar adını verdiği cipiyle dağ yollarına çıkarak taş çamur demeden off-road yaptı. 4x4 cipe çevrilen araçla dağ yollarında off-road yapılan anlar havadan görüntülendi.
Pendik’te yaşayan otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından kalma olan 1996 model ‘Kartal’ marka otomobili eşsiz bir hale getirmek amacıyla kolları sıvadı. Taşçı ve arkadaşları, binek araç olan otomobillerini 4x4 cipe çevirdi. Yadigar adı verilen ve adeta arazi aracına çevrilen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Aynı zamanda off-road sporuna ilgi duyan Taşçı, 4x4’e çevirdiği aracıyla dağ yollarına çıkarak, çamur bayır demeden yolları aşmaya başladı. Aracının eşsiz olduğunu belirten Taşçı, aracı kendi şasesinden ayırmadan aynı şase üzerinde yaptıklarını belirtti.
Aracın değişim süreciyle ilgili konuşan Muhammed Taşçı, “Araç babamdan yadigardı, eşsiz bir şey yapmak istedim. Off-road sporuna merakım vardı. Aracımızı off-road haline çevirdim. Beğendiler aracı. Bu sefer de 4x4 yapalım dedik. Şu anda eşi benzeri olmayan bir hale getirdik. Sürekli off-roadlara çıkıyoruz. Bu otomobil olarak geçen bir araçtır. Biz bunu 4x4 SUV yaptık. Biz bu arabayı başka bir şase üzerine koymadık, kendi şaselerini güçlendirerek yaptık” dedi.
Otomobil tutkunu gencin, 4x4 arazi aracına çevirdiği otomobille dağ yollarından off-road yaptığı anlar drone ile havadan görüntülendi.

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