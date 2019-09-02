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(Özel) Babasını ısırdığı iddia edilen sokak köpeğine kalasla saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Maltepe’de bir şahıs, babasını ısırdığı iddiasıyla parkta bulunan sokak köpeğine kalasla saldırdı.

Maltepe’de bir şahıs, babasını ısırdığı iddiasıyla parkta bulunan sokak köpeğine kalasla saldırdı. Şahsın köpeğe doğru savurduğu kalas hem köpeği hem de kendisini engellemeye çalışan hayvansever vatandaşı teğet geçti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maltepe’de geçtiğimiz gün yaşanan olayda iddiaya göre, vatandaşlar tarafından beslenen sokak köpeği o sırada parkta bulunan yaşlı bir adama ısırarak yaraladı. Yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, oğlu da bu durum karşısında sinirlerine hakim olamayarak bir kalasla parka geldi. Şahıs, elindeki kalasla parktaki sokak köpeklerine saldırmaya çalıştı. Parktaki vatandaşlar şahsı engellemeye çalıştı. Şahsın köpeğe doğru savurduğu kalas hem köpeği hem de vatandaşı teğet geçip yere düşerek kırıldı. Şahıs ile hayvansever vatandaşlar arasında tartışma bir süre daha devam etti. Şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Kalaslı şahsın, köpeğe saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde kalas bulunan şahıs köpeklere doğru geliyor, vatandaşlar şahsı engellemeye çalışıyor. Şahıs elindeki kalasla köpeğe vurmaya çalışıyor, kalas köpeği teğet geçip yerde kırılıyor. Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülere çok sayıda tepki yorumu yapıldı.

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