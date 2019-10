(Özel) Bağcılar’da esnaftan hırsızlara not

Bağcılar’da esnaflık yapan bir kişi, sürekli sigarasını çalan hırsızlara ders vermek için sigara paketinin içine not yazdı.

Bağcılar Esenler Caddesi üzerinde esnaflık yapan Muhittin Çavdaroğlu sürekli hırsızlığa maruz kalınca hırsızlara ders vermek istedi. İş yerinin dışında bulunan masada sigara içen ve müşterisi geldiğinde sigara paketi ile çakmağını bırakıp müşteriyle ilgilenen Çavdaroğlu tekrar masaya geldiğinde sigara paketi ve çakmağının olmadığını gördü. Bu durumun sürekli tekrarlanması üzerine Çavdaroğlu, iş yerinin güvenlik kamerasına baktı. Çavdaroğlu, kameraya baktığında sigarasını ve çakmağını cadde üzerinden geçen gençlerin çaldığını tespit etti.

Ders vermek için sigara paketinin içine not yazdı

Çavdaroğlu, sigarasını çalan gençlere ders vermek istedi. Boş sigara paketinin içine izmaritleri koyduktan sonra, bir kağıda not yazdı. Çavdaroğlu, "Hırsızlık çok büyük günahtır. Bir daha yapma" diye not yazdıktan sonra paketin içine yerleştirdi. Esnafın masa üzerine koyduğu paket, yine yoldan geçen gençler tarafından çalındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.