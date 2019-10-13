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(Özel) Bağcılar’da esnaftan hırsızlara not

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 08:55 | Son Güncelleme

Bağcılar’da esnaflık yapan bir kişi, sürekli sigarasını çalan hırsızlara ders vermek için sigara paketinin içine not yazdı.Bağcılar Esenler Caddesi üzerinde esnaflık yapan Muhittin Çavdaroğlu sürekli hırsızlığa maruz kalınca hırsızlara ders vermek istedi.

Bağcılar’da esnaflık yapan bir kişi, sürekli sigarasını çalan hırsızlara ders vermek için sigara paketinin içine not yazdı.
Bağcılar Esenler Caddesi üzerinde esnaflık yapan Muhittin Çavdaroğlu sürekli hırsızlığa maruz kalınca hırsızlara ders vermek istedi. İş yerinin dışında bulunan masada sigara içen ve müşterisi geldiğinde sigara paketi ile çakmağını bırakıp müşteriyle ilgilenen Çavdaroğlu tekrar masaya geldiğinde sigara paketi ve çakmağının olmadığını gördü. Bu durumun sürekli tekrarlanması üzerine Çavdaroğlu, iş yerinin güvenlik kamerasına baktı. Çavdaroğlu, kameraya baktığında sigarasını ve çakmağını cadde üzerinden geçen gençlerin çaldığını tespit etti.

Ders vermek için sigara paketinin içine not yazdı
Çavdaroğlu, sigarasını çalan gençlere ders vermek istedi. Boş sigara paketinin içine izmaritleri koyduktan sonra, bir kağıda not yazdı. Çavdaroğlu, "Hırsızlık çok büyük günahtır. Bir daha yapma" diye not yazdıktan sonra paketin içine yerleştirdi. Esnafın masa üzerine koyduğu paket, yine yoldan geçen gençler tarafından çalındı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Ne zaman koysam çalınıyor, ben de artık boş paketlerimi atmıyorum"
Daha önce telefon başta olmak üzere bir sürü eşyasının çalındığını söyleyen Çavdaroğlu, hırsızlara ders vermek için böyle bir yola başvurduğunu belirterek, "Müşteri geldiğinde kalkıp sonra masaya gelip baktığımda hep sigaram yok. Daha farklı şeyler çaldırdığım oldu, çakmak, ufak tefek şeyler. Telefon çaldırdığımız da oldu. Bir müşterinin telefonu çalındı. Boş paketin içine izmaritler, çöpler doldurdum. İçine not kağıdı yazdım, ’Hırsızlık kötü bir şeydir’ diye, onu da içine koydum. Bu sefer değişik kişiler tarafından o da çalındı. Ne zaman koysam da çalınıyor. Ben de artık boş paketlerimi atmıyorum, onları saklıyorum gelip burada masanın üstüne koyuyorum" dedi.

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