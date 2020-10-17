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(Özel) Bağcılar’da minibüs sürücüsü motosikletliye böyle çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 11:10 | Son Güncelleme

Bağcılar’da cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsüne, aniden direksiyonu sağa kıran minibüs çarptı.

Bağcılar’da cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsüne, aniden direksiyonu sağa kıran minibüs çarptı. Yürekleri ağza getiren kaza kask kamerasına yansırken, yere savrulan sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, önceki hafta Cuma günü Bağcılar Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde cadde üzerinde motosikletliyle seyir halinde olan Yusuf D., yoğun trafikte araçların arasından geçmeye başladı. Motosikletli bir süre ilerledikten sonra sağ şeritte seyreden kapalı kasa minibüsün sürücüsü, motosikletliye yandan çarptı. Çarpma sonucu motosikletiyle beraber yere savrulan Yusuf D., hafif şekilde yaralandı. Yürekleri ağza getiren kaza ise kask kamerasına yansıdı.

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