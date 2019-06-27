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(ÖZEL) BAĞCILAR'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 4 AĞIR YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 04:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/İstanbul DHA   Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ağır yaralandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ/İstanbul DHA

Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi ağır yaralandı. Çatışmanın boyutu olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada ortaya çıktı. Olay yerinde 60'a yakın boş kovan bulundu.

Olay, Fatih Mahallesi 1822 Sokak ile 1819 Sokağın birleştiği noktada saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Bir anda kavgaya dönüşen tartışmanın ardından taraflar silahlarına sarıldı. Dakikalarca karşılıklı çatışan iki gruptan 4 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARIN DURUMU AĞIR

Çatışmanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralanan 4 kişinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

60'A YAKIN BOŞ KOVAN BULUNDU

Çatışmanın boyutu ise Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı. Ekipler yaptığı çalışmada olay yerinde, 60'a yakın boş kovan buldu. Polis ekipleri çatışmaya karışanların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Bağcılar'da silahlı çatışma: 4 ağır yaralı  Bağcılar'da silahlı çatışma: 4 ağır yaralı  
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