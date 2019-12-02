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(Özel) Bağcılar’da taciz iddiası, ortalığı ayağa kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 09:25 | Son Güncelleme

Bağcılar’da bir kişinin küçük yaştaki bir kızı taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı.

Bağcılar’da bir kişinin küçük yaştaki bir kızı taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Taciz ve kaçırma iddiasıyla yakalanan şahıs, taşlı, sopalı linç edilirken, polis ekipleri şahsı kalabalığın arasından zor çıkarttı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi, Pınarlı Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi sokakta oyun oynayan çocukların yanına yaklaştı. Şahsın küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ve kaçıracağını iddia eden bir mahalle sakini, ortalığı ayağa kaldırdı. Söylentinin yayılmasından sonra mahalleli ayaklanmaya başladı.
Mahalleli tarafından yakalanarak linç edildi
Evlerinden çıkan çok sayıda mahalle sakini, şahsı bir iki sokak aşağıda yakaladı. Olay yerine getirilen şahıs, kalabalık bir grup tarafından taşlı, sopalı ve yumruklarla linç edildi. Şahsı ellerinde bulunduran mahalle sakinleri, polisi arayarak durumu bildirdi.
Polis ekipleri şahsı kalabalığın içinde zor çıkarttı
Olayın yaşandığı noktaya polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kalabalığın arasından kalan şahsı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, şahsı çıkarırken şahsa yönelik linç girişimi tekrardan alevlendi. Taciz iddiasıyla Polis Merkezine görülmeye çalışılan kişi, polis otosuna bindirildiği sırada, bazı kişiler polis arabasının üzerine çıkıp şahsı geri istedi. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığın arasından aldığı şahsı ve küçük kızın ailesini ifadelerini almak üzere Polis Merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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