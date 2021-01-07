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  4. (Özel) Bağcılar’daki kan davası cinayetin detayları ortaya çıktı

(Özel) Bağcılar’daki kan davası cinayetin detayları ortaya çıktı

07.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Bağcılar’da dün akşam sokak ortasında kan davalısını öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bağcılar’da dün akşam sokak ortasında kan davalısını öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının kuzeninin geçtiğimiz sene Sultangazi’de, öldürdüğü şahsın oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde sokak üzerinde yürüyen ve “kasten yaralama” ile “tehdit” suçlarından emniyete kaydı bulunan 41 yaşındaki Hüseyin Demir, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırt kısmına 2, göğsüne de 2 adet kurşun isabet eden Demir ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Demir’i hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bağcılar polisi kısa sürede yakaladı
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Olay yerinde 6 kovan bulunurken, yapılan incelemeler sonucunda işyerinin güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini kısa sürede belirleyerek kimliğini tespit etti. Vakit kaybetmeden harekete geçen Bağcılar polisi, suç kaydı bulunmayan 20 yaşındaki Serkan Y.’yi olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı.

Oğlu zanlının kuzenini öldürmüş
Gözaltına alınan şahıs Bağcılar Asayiş Büro Amirliğine götürülerek sorgulandı. Serkan Y., Hüseyin Demir’in oğlu Zekeriya Demir’in geçtiğimiz sene Sultangazi’de kuzeni 17 yaşındaki Y.Y.’yi bıçakla öldürdüğünü söylediği ve cinayeti bu nedenle işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Serkan Y. “kasten adam öldürmek” suçundan adli işlemi yapılarak adliyeye sevk edildi.

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