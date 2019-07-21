HABER

(ÖZEL) BAĞDAT CADDESİ'NDE 'SAHTE' VALE DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde 'sahte' valelik yapan kişilere ve otomobillerini hatalı park eden kişilere yönelik denetim yapıldı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde 'sahte' valelik yapan kişilere ve otomobillerini hatalı park eden kişilere yönelik denetim yapıldı. Denetimler kapsamında sahte valelik yapan kişiler hakkında işlem başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Şube ekipleri Bağdat Caddesi'nde izinsiz vale hizmeti veren kişilere yönelik çalışma başlattı. Sivil Trafik ekipleri, dün akşam caddede izinsiz olarak vale hizmeti verdiği tespit edilen kişilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 25 sürücüye 'Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek' 9 sürücüye 'Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmak'tan, izinsiz valelik yapan 2 kişiye ise 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerine tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek'ten toplam 3 bin 672 TL para cezası kesildi.

Tüm okulu sardı! Mantolama görevi görüyorTüm okulu sardı! Mantolama görevi görüyor
Avcılar Kaymakamı: Ciddi bir durum yokAvcılar Kaymakamı: Ciddi bir durum yok
6 yaşından beri baba mesleğini sürdürüyor6 yaşından beri baba mesleğini sürdürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

'Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum' dedi ve ekledi!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Şimdi de süper minisiyle kalça dansı yaptı

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Önce mini şortuyla sonra yorumuyla olay oldu

Rumlardan Türk askerine saldırı!

Rumlardan Türk askerine saldırı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

4 Türk vatandaşı daha kaçırıldı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

Ağrı ve Metina'da PKK'ya darbe

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

İztuzu Plajı'nda caretta caretta nöbeti

Ankara'da korku dolu gece! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ankara'da ekipleri harekete geçiren olay!

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Polis, durdurmaya çalıştığı ciple sürüklendi

Ankara'da asayiş uygulaması! 5 bin 234 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Ankara'da asayiş uygulaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.