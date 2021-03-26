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(Özel) Bahçelievler’de kamyonetin devrilme anı kamerada

26.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’de seyir halinde ilerleyen bir kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi.

Bahçelievler’de seyir halinde ilerleyen bir kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi. Sürücü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken kaza anında kameralara yansıdı.
Kaza, Bahçelievler Mahmutbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 05.20 sıralarında seyir halinde ilerleyen bir kamyonet bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden sürücü idaresindeki kamyonet devrilip yan yattı. Kaza sonrası sürücü şans eseri olayı yara almadan atlatırken kamyonetten kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kaza anında cadde üzerinde araç ve vatandaşların olmaması olası bir kötü durumun önüne geçti. Olay sonrası kamyonette maddi hasar meydana gelirken araç ekipler tarafından vinç yardımıyla çekildi.
Öte yandan, kaza anı kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun sağa sola yalpalanarak devrildiği görülüyor.

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