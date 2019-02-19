(Özel) Bahçelievler’de mama hırsızları kamerada

Bahçelievler’de 2 şahıs bir marketten 11 paket çocuk maması çaldı. Hırsızların rahat tavırları dikkat çekerken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün Bahçelievler Kocasinan Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 zanlı markete müşteri kılığında girip bir süre reyonlar arasında dolaştı. Hırsızlar, daha sonra çocuk mamasının bulunduğu rafın arasına gelip bir süre bekledi. Etrafı kolaçan eden ikili kimsenin olmadığına emin olunca yanlarında getirdikleri bez torbanın içine 11 adet çocuk mamasını koyup marketten çıktı. Hırsızların “bu kadarına da pes artık” dedirten rahat tavırları güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
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