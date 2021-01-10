HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Bahçelievler’de park halindeki araca çarpıp kaçan ticari taksi sürücüsü kamerada

(Özel) Bahçelievler’de park halindeki araca çarpıp kaçan ticari taksi sürücüsü kamerada

10.01.2021 09:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler’de sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi, sokağa gireceği esnada park halindeki otomobile çarptı.

Bahçelievler’de sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi, sokağa gireceği esnada park halindeki otomobile çarptı. Üzerindeki plakanın sahte olduğu öğrenilen ticari taksi sürücüsünün kaza sonrası bir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 1 Ocak Cuma günü saat 05.00 sıralarında Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TDH 11 plakalı ticari taksi sürücüsü, cadde üzerinden sokağa gireceği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay anı güvenlik kamerasında
Ticari taksi sürücüsünün park halindeki araçlara çarparak yoluna devam etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa gireceği esnafa virajı alamayan ticari taksi sürücüsü park halindeki araca çarpıyor. Çarpma sonrası ticari taksi sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi oradan uzaklaşıyor.
Öte yandan, ticari taksi üzerindeki plakanın sahte olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşıklardan ilk fotoğrafAşıklardan ilk fotoğraf
Çin'den alınan koronavirüs aşısında yaş tartışması! Çin'den alınan koronavirüs aşısında yaş tartışması!
Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Outlook hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

2021 emekli maaşı zammı ne kadar, ne zaman yatacak?

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

TL'yi ateşe verip sigara yaktılar

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

Sebebini kimse bilmiyor! Tüm ülke karanlığa gömüldü

Acun Ilıcalı'nın Survivor'a geliş şekli gündeme damga vurdu

Acun Ilıcalı'nın Survivor'a geliş şekli gündeme damga vurdu

İstanbul'da kanlı pusu! Kardeşinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul'da kanlı pusu! Kardeşinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttular

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Bakan Soylu: Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Diğer Haberler

Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde saç sakal tıraşı

Buz tutan Çıldır Gölü'nde saç sakal tıraşı

Çin'den alınan koronavirüs aşısında yaş tartışması! Risk var mı?

Çin'den alınan koronavirüs aşısında yaş tartışması!

Arkadaşlarına çarpan taksiciyi bıçakladıktan sonra aracı alıp kaçtılar

Taksiciyi bıçakladıktan sonra aracı alıp kaçtılar

Tuzla'da korkunç olay! Araç içinde silahla kafasına sıkarak kendini vurdu

Araç içinde silahla kafasına sıkarak kendini vurdu

İzmir’de komşu kavgası kanlı bitti

İzmir’de komşu kavgası kanlı bitti

Afyonkarahisar'da bir anda ortadan kaybolan 62 yaşındaki adam her yerde aranıyor

Afyonkarahisar'da bir anda ortadan kaybolan 62 yaşındaki adam her yerde aranıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.