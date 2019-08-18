(Özel) Bakan çağrıda bulundu, eğitim merkezi hayvanat bahçesine döndü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Twitter üzerinden okulların hayvan alabilmesi için çalışma başlattıklarını açıklaması üzerine Kocaeli’de harekete geçen bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi, bahçesini onlarca türden hayvanla doldurdu. Hayvanat bahçesini aratmayan eğitim merkezinin bahçesinde hayvanlar, hem çocukları eğlendiriyor hem de eğitimlerine katkı sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden bir köpekle olan fotoğrafını, “Pergel barınaktan geldi. Okullarımızın da alabilmesi için bir çalışma başlattık. ‘Bir bu mu kaldı’ dediler. Emin olun, müfredata hayvan sevgisine dair bir yazı koymakla, okul bahçesine çocuğun seveceği, günaydın diyeceği bir can koymak arasında, ‘sevgi’ kadar büyük bir fark var” sözleri ile paylaştı.

Bakan Ziya Selçuk’un okullarda hayvan barındırılması için çalışma başlattıklarını bu sözlerle açıklamasının üzerine Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabiltasyon Merkezi, projeye destek vermek ve çocukların hayvanlarla olan iletişimini arttırmak amacı ile bahçesini hayvanlarla doldurma kararı aldı. Daha önceden atların, köpeklerin ve bazı kuş türlerinin bulunduğu eğitim merkezi, Bakan Selçuk’un açıklaması üzerine harekete geçerek adeta bahçesini hayvanat bahçesine çevirdi. Koyun, köpek, tavuk, güvercin, tavşan, tavus kuşu gibi onlarca hayvan için eğitim merkezinin bir köşesinde barınaklar yapıldı.