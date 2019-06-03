(Özel) Bakan Varank’tan ücretsiz internet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kendisine ait kartvizitin arkasında bulunan şifreyle vatandaşlara ücretsiz internet paketi hediye ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kartvizitinin arkasında bulunan şifreyle vatandaşlara ücretsiz internet paketi hediye ediyor. Özellikle Ramazan ayında sosyal medya üzerinden duyuru yaparak gençlere yönelik gerçekleştirdiği iftar ve sahur programlarında misafirler, Bakan Varank’ın kartvizitini aldığında bir sürprizle karşılaşıyor. Kartı eline alan misafirler, arka kısımda bulunan şifre ile 10 Gigabyte (GB) internet hediyesi kazanıyor. Bakan Varank’ın bu jesti özellikle öğrencileri mutlu ediyor.



