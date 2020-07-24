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Özel bakım merkezinde yatalak hastayı tazyikli suyla öldürdükleri iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

Bartın'daki özel bir bakım merkezinde yapılan soruşturma sonrası kan donduran gerçekler ortaya çıktı. Engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiaları doğrultusunda incelemeye alınan bakım merkezinde çalışan 4 hasta bakıcı tutuklandı. Soruşturma dosyasında yatalak Mermet Eratişk'in banyoda tazyikli suyla işkence yapılarak ölümüne neden olunduğu, bir başka engelliye de güvenlik kamerası olmayan sigara odasında dayak atıldığı ve hasta bakıcıların işe alkol alarak geldiği yer alıyor.

Kentteki özel bir bakım merkezinde kalan engellilere kötü muamele ve işkence yapıldığı iddiasıyla Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Bartın Valiliği’ne 4 Mart’ta gönderilen isimsiz ihbar dilekçesiyle başladı. Soruşturma kapsamında, Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemerköprü Mahallesi’nde bulunan özel bakım merkezinde görevli 4 hasta bakıcıyı gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen hasta bakıcılar Hüsnü Güvenç, Yasin Aygün, Sercan Aksu ve İsmail Taflan tutuklandı.

SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ AYRINTILARA ULAŞILDI

Muhabirler, soruşturma dosyasındaki iddiara ulaştı. Savcılığın iddialarına göre, hasta bakıcı Hüsnü Güvenç, merkezde kalan yatalak Mehmet Eratik'in yüzüne banyo yaptırdığı sırada duş başlığıyla tazyikli su tutarak nefes almasını zorlaştırıldı. Fenalaşan Eratik, Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne sevk edilen Eratik, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

5 GÜN SONRA HASTANEYE GÖTÜRÜLMÜŞ

Mehmet Eratik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Eratik'e otopsi yapıldı, polis de özel bakım merkezindeki 30 kameraya ait görüntüleri mercek altına aldı. Güvenlik kamera görüntülerinden, Mehmet Eratik’in tutuklu hasta bakıcı Hüsnü Güvenç tarafından engelli sandalyesiyle banyoya getirildiği, bir süre sonra üstü çıplak vaziyette odasına geri götürüldüğü tespit edildi. Yaşlı adamın olaydan 5 gün sonra ambulansla hastaneye götürüldüğü saptandı.

SİGARA ODASINDA SANDALYEYE BAĞLAYIP DÖVDÜLER

Yine iddiaya göre engelli S.A.’ya da değişik zamanlarda, hasta bakıcılar Yasin Aygün ve Hüsnü Güvenç kötü muamelede bulundu. İkili S.A.’yı, güvenlik kamerasının olmadığı sigara odasında sandalyeye bağlayıp, dövdü. Ardından da düşerek yaralandığı şeklinde tutanak tuttu.

'YAPTIĞIM ŞEY NEDENİYLE PİŞMANIM'

'YAPTIĞIM ŞEY NEDENİYLE PİŞMANIM'
N.K. isimli engelliye şiddet uyguladığı öne sürülen hasta bakıcılardan İsmail Taflan ifadesinde, "Bana saldırdı, sakinleştirmek isterken sadece ittim" dedi. Bir başka engelli M.K.’ye yönelik kötü muamelelerinden dolayı ise pişman olduğunu söyledi. Mehmet Eratik’in ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu hasta bakıcı Hüsnü Güvenç de ifadesinde, merkezde kalan engellilerin düşerek ya da çarparak yaralandıklarını, bunlarla ilgili tutanak tutulduğunu anlattı. Güvenç, Eratik’in banyo yaptırdığı sırada solunum güçlüğü çektiğini, duruma acil müdahalede bulunduğunu, bu yönde eğitimli olduğunu anlatarak, "Savunma verdim. Mehmet Eratik'i hastaneye götürüp, tedavi ettirdik. Hakkımdaki mesai saatlerinde alkol aldığım yönündeki iddialar doğru değildir" dedi.
Tutuklu hasta bakıcı Sercan Aksu ise ifadesinde, "Y.B., düşerek yaralandı. Koronavirüs nedeniyle hastaneye yattı. S.A. adlı engellinin ise odasındaki duvara eliyle yumruk attı. Bu nedenle yaralandı. Alkol aldığım iddialar da asılsızdır" diye konuştu. Tutuklanan hasta bakıcı Y.A. ise susma hakkını kullandı. (DHA)

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