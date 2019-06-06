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(Özel) Balıkesir evde sağlık hizmetlerinde bayram nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

Türkiye’de ilk kez Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde kurulan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi bayram boyunca çalışmalarını aksatmadan 24 saat boyunca sürdürüyor.Balıkesir Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 7/24 nöbet usulü ile bayramda da hastalara evde bakım hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Türkiye’de ilk kez Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde kurulan Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi bayram boyunca çalışmalarını aksatmadan 24 saat boyunca sürdürüyor.
Balıkesir Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 7/24 nöbet usulü ile bayramda da hastalara evde bakım hizmeti vermeyi sürdürüyor. İl genelinde 20 ilçede 16 devlet hastanesi, 4 entegre ilçe devlet hastanesi, 3 Ağız Diş Sağlığı Merkezi olmak üzere toplam 23 evde sağlık hizmetleri birimi ile kesintisiz bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Balıkesir Devlet ve Atatürk Şehir Hastanelerinde Evde Sağlık Birimi ve bu hastanelerdeki Palyatif Bakım Merkezi ile koordineli çalışan Palyatif Mobil ekipleri de hizmete başladı. 2004 yılından bu yana toplam 27 bin 794 evde sağlık hastasına evinde hizmet veren birim aktif olarak Balıkesir’de 4 bin 160 evde sağlık hastasına, Sağlık Bakanlığının yönetmeliklerine uygun olarak düzenli ziyaret sürdürüyor. Atatürk Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi Altıeylül ilçesinde 93 mahallesine hizmet veren ekip 1 dahiliye uzmanı 3 pratisyen hekim, 8 hemşire, 1 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı ve 4 şoförden oluşuyor. Atatürk Şehir Hastanesi Evde Sağlık Birimi toplam hasta sayısı değişmekle beraber 750 hastaya aktif hizmet vererek, aylık bin 500’e yakın ev ziyareti gerçekleştiriyor.

“Bayramda görev başındayız”
Bayramda hasta ziyareti gerçekleştiren Atatürk Şehir Hastanesi evde sağlık hizmetleri biriminde hemşire olarak görev yapan Ayşe Babuşcu “Birimimizde yaklaşık 800 hasta mevcut. Ayda yaklaşık olarak bin 500 hasta ziyaretinde bulunuyoruz. Bayram süresince de evde sağlık birimi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 9 gün gün boyuncu 150 hastamıza hizmet vermekteyiz. Bayram süresince görevimize devam edeceğiz her hangi bir şekilde kesinti olmayacaktır. Herkesin bayramını kutluyoruz”dedi.

“Hizmetten çok memnunum”
Evde sağlık hizmetleri birimi tarafından tedavisi sürdürülen 50 yaşındaki Kadir Kazancı ise “Geçirmiş olduğum kaza sonucunda yapılan operasyonla şuan yatağa bağımlı gibiyim. Evde sağlık hizmeti biriminde çalışan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum çok memnunum. İki üç günde bir ameliyat olduğum yere bakım yapılıyor. Bu hizmetten dolayı herkese teşekkür ediyorum. Allah devletten razı olsun bu imkanlar var ya, bu imkanlardan ağlayan insanlar Allah’tan bulsun”şeklinde konuştu.

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